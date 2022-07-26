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    Vücudun temel taşı iyot! Metabolizmayı düzenliyor, tiroidin düzenli çalışmasını sağlıyor

    İyot, vücudun temel yapı taşını oluşturuyor. Metabolizmayı düzenliyor, tiroidin düzenli çalışmasını sağlıyor. Eksikliği halinde saçlar dökülüyor. İşte sizler için derlediğimiz 26 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Sağlığın şifresi: İyot

    Sağlıklı bir hayat için vücuda gerekli vitamin ve minerallerin alınması gerekiyor. En hayati minerallerin başında ise iyot geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, iyot eksikliğinin yol açtığı tehlikelere değiniyor. Buna göre iyot, sağlıklı beyin gelişimi, büyüme, sağlıklı bir tiroit fonksiyonu, metabolizmanın normal çalışması ve hücrelerin yenilenmesi için önem taşıyor. Eksikliği durumunda bebek ve çocuklarda zekâ gelişiminde gerileme, hipotiroid, guatr, metabolizma yavaşlaması görülüyor. Ayrıca anormal kilo alımı, kabızlık, saç dökülmesi, üşüme, soğuğa karşı hassasiyet, hafıza ve öğrenme zorluğu, yavaş kalp hızı, ellerde ve ayaklarda ödem, ciltte kuruma da ortaya çıkabiliyor. İyot eksiliği tedavisinin son derece önemli olduğunu kaydeden Dr. Hasan Levent, yetişkinlerin günlük olarak 150 mikrogram iyota ihtiyaçları olduğunu söylüyor.



    GÜL SUYU GÜZELLEŞTİRİR
    Doğal yöntemler, cilt sağlığının korunmasında etkili oluyor. Bunların başında, gül suyu geliyor. Hoş kokusuyla her cilt tipine uygun olan gül suyunun faydaları şöyle sıralanıyor:
    Cildin pH seviyesini dengeler.
    Sivilce ve aknelere savaş açar.
    Gözenek ve yağları temizler. Cilt tonunu eşitler.
    İltihap önleyicidir.
    Tonik olarak kullanıldığında cildi nemlendirir.
    Antioksidan etkisiyle yaşlanmayı yavaşlatır.
    Egzama ve sedef hastalığına iyi gelir.
    ABD'li oyuncu Zendaya, cildini gül suyuyla koruyor.



    KALP DOKTORU SU
    Temmuz ayının bitmesine sayılı günler kala, hava sıcaklıkları rekor kırıyor. Bu durum en çok da kronik hastalığı olanları etkiliyor. Yaz aylarında terlemeyle birlikte vücuttaki su azalıyor. Bu da sağlık sorunlarına neden oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin, kalpleri koruyacak önerilerde bulunuyor. "Vücut yoğun güneş ışınlarından korunmalı. Bolca su içilmeli. Tansiyon ve kalp ilacı kullanan kişilerin dozunu doktor kontrolü altında azaltması gerekebilir" diyor.



        ROMATİZMAYA ZERDEÇAL
        Meme, deri ve bağırsak kanserine savaş açan zerdeçal, beyin damarlarını güçlendirir. Reflü ve ülser şikayetlerini azaltır. Hafızayı destekler. Alzheimer riskini düşürür. Diyabetle savaşır. İltihapları önler ve romatizma ağrılarını azaltır. Kötü kolesterolü düşürür. Kalbi korur.

        HASTALIKLARIN ÇÜZÜMÜ
        Hem tadı hem kokusuyla mutluluk veren üzüm, yaz aylarında tezgâhları süslüyor. A, C ve K vitaminleriyle lif, protein ve demir içeren üzüm, hastalıklara karşı koruyor. Beyin fonksiyonlarını destekleyen, sinir sistemini koruyan üzüm, Alzheimer riskini de azaltıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
        Migren ağrılarını dindirir.
        Sindirimi hızlandırır. Hazımsızlığı bitirir.
        Meme kanserini engeller.
        Göz hastalıklarından korur.
        Kan basıncını ve kolesterolü dengeler.
        Kalbi korur. Kalp krizi riskini azaltır.
        Böbrekleri güçlendirir.
        Sedef ve egzama şikayetlerini bitirir.
        Kansızlığı önler

        ADAÇAYIYLA TERLEMEYE SON
        Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte terleme sorunu yaşanıyor. Bu durumkıyafetlerin ıslak görünmesine yol açarken, koku ve mantar gibi dermatolojik şikayetlere de neden olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Burçak Bozdemir Aral, terlemeye karşı etkili yöntemleri sıralıyor.
        Pamuklu giyinin: Açık renk ve teri çeken pamuklu kıyafetler seçin.
        Bol su için: Sanılanın aksine bol sıvı tüketimi terlemeyi artırmaz. Su vücut ısısını dengede tutmayı sağlar.
        Ne yediğinize dikkat: Çok sıcak, baharatlı ve yağlı gıdalar ile soğan ve sarımsak da terlemeyi artırır.
        Adaçayı için: Adaçayı ve domates suyu da ter bezlerinin etkinliğini azaltır.

        EGZAMAYA BADEM YAĞI
        Badem yağı, cilt tonunu eşitler. Cildin daha parlak görünmesini sağlar. Kırışıklıkları azaltır. Çatlakları önler. Sedef ve egzamaya iyi gelir.

        SAÇLARA LAVANTA
        Binlerce yıllık şifa kaynağı lavanta, uykusuzluğu bitirir. Sakinleştirir Kaygı bozukluğunu alır. Sivilceleri yok eder. Saçları da besler. Kepeklenme ve yağlanmayı bitirir.

        ISIRGAN OTU SAĞLIK DOLU
        Antioksidan etkisiyle ısırgan otu, kansızlığı önler. El ve ayaklarda çatlakları engeller. Karaciğer ve pankreas sağlığını korur. Romatizma ağrılarını azaltır.

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        Haberler Sağlık Vücudun temel taşı iyot! Metabolizmayı düzenliyor, tiroidin düzenli çalışmasını sağlıyor
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