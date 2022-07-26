Vücudun temel taşı iyot! Metabolizmayı düzenliyor, tiroidin düzenli çalışmasını sağlıyor





ROMATİZMAYA ZERDEÇAL

Meme, deri ve bağırsak kanserine savaş açan zerdeçal, beyin damarlarını güçlendirir. Reflü ve ülser şikayetlerini azaltır. Hafızayı destekler. Alzheimer riskini düşürür. Diyabetle savaşır. İltihapları önler ve romatizma ağrılarını azaltır. Kötü kolesterolü düşürür. Kalbi korur.



HASTALIKLARIN ÇÜZÜMÜ

Hem tadı hem kokusuyla mutluluk veren üzüm, yaz aylarında tezgâhları süslüyor. A, C ve K vitaminleriyle lif, protein ve demir içeren üzüm, hastalıklara karşı koruyor. Beyin fonksiyonlarını destekleyen, sinir sistemini koruyan üzüm, Alzheimer riskini de azaltıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Migren ağrılarını dindirir.

Sindirimi hızlandırır. Hazımsızlığı bitirir.

Meme kanserini engeller.

Göz hastalıklarından korur.

Kan basıncını ve kolesterolü dengeler.

Kalbi korur. Kalp krizi riskini azaltır.

Böbrekleri güçlendirir.

Sedef ve egzama şikayetlerini bitirir.

Kansızlığı önler



ADAÇAYIYLA TERLEMEYE SON

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte terleme sorunu yaşanıyor. Bu durumkıyafetlerin ıslak görünmesine yol açarken, koku ve mantar gibi dermatolojik şikayetlere de neden olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Burçak Bozdemir Aral, terlemeye karşı etkili yöntemleri sıralıyor.

Pamuklu giyinin: Açık renk ve teri çeken pamuklu kıyafetler seçin.

Bol su için: Sanılanın aksine bol sıvı tüketimi terlemeyi artırmaz. Su vücut ısısını dengede tutmayı sağlar.

Ne yediğinize dikkat: Çok sıcak, baharatlı ve yağlı gıdalar ile soğan ve sarımsak da terlemeyi artırır.

Adaçayı için: Adaçayı ve domates suyu da ter bezlerinin etkinliğini azaltır.



EGZAMAYA BADEM YAĞI

Badem yağı, cilt tonunu eşitler. Cildin daha parlak görünmesini sağlar. Kırışıklıkları azaltır. Çatlakları önler. Sedef ve egzamaya iyi gelir.



SAÇLARA LAVANTA

Binlerce yıllık şifa kaynağı lavanta, uykusuzluğu bitirir. Sakinleştirir Kaygı bozukluğunu alır. Sivilceleri yok eder. Saçları da besler. Kepeklenme ve yağlanmayı bitirir.



ISIRGAN OTU SAĞLIK DOLU

Antioksidan etkisiyle ısırgan otu, kansızlığı önler. El ve ayaklarda çatlakları engeller. Karaciğer ve pankreas sağlığını korur. Romatizma ağrılarını azaltır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN