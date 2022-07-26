Vücudun temel taşı iyot! Metabolizmayı düzenliyor, tiroidin düzenli çalışmasını sağlıyor

Sağlıklı bir hayat için vücuda gerekli vitamin ve minerallerin alınması gerekiyor. En hayati minerallerin başında ise iyot geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, iyot eksikliğinin yol açtığı tehlikelere değiniyor. Buna göre iyot, sağlıklı beyin gelişimi, büyüme, sağlıklı bir tiroit fonksiyonu, metabolizmanın normal çalışması ve hücrelerin yenilenmesi için önem taşıyor. Eksikliği durumunda bebek ve çocuklarda zekâ gelişiminde gerileme, hipotiroid, guatr, metabolizma yavaşlaması görülüyor. Ayrıca anormal kilo alımı, kabızlık, saç dökülmesi, üşüme, soğuğa karşı hassasiyet, hafıza ve öğrenme zorluğu, yavaş kalp hızı, ellerde ve ayaklarda ödem, ciltte kuruma da ortaya çıkabiliyor. İyot eksiliği tedavisinin son derece önemli olduğunu kaydeden Dr. Hasan Levent, yetişkinlerin günlük olarak 150 mikrogram iyota ihtiyaçları olduğunu söylüyor.
GÜL SUYU GÜZELLEŞTİRİR
Doğal yöntemler, cilt sağlığının korunmasında etkili oluyor. Bunların başında, gül suyu geliyor. Hoş kokusuyla her cilt tipine uygun olan gül suyunun faydaları şöyle sıralanıyor:
Cildin pH seviyesini dengeler.
Sivilce ve aknelere savaş açar.
Gözenek ve yağları temizler. Cilt tonunu eşitler.
İltihap önleyicidir.
Tonik olarak kullanıldığında cildi nemlendirir.
Antioksidan etkisiyle yaşlanmayı yavaşlatır.
Egzama ve sedef hastalığına iyi gelir.
ABD'li oyuncu Zendaya, cildini gül suyuyla koruyor.
KALP DOKTORU SU
Temmuz ayının bitmesine sayılı günler kala, hava sıcaklıkları rekor kırıyor. Bu durum en çok da kronik hastalığı olanları etkiliyor. Yaz aylarında terlemeyle birlikte vücuttaki su azalıyor. Bu da sağlık sorunlarına neden oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin, kalpleri koruyacak önerilerde bulunuyor. "Vücut yoğun güneş ışınlarından korunmalı. Bolca su içilmeli. Tansiyon ve kalp ilacı kullanan kişilerin dozunu doktor kontrolü altında azaltması gerekebilir" diyor.