Uzmanından uyarı geldi! Tehlike sessiz ilerliyor: Dört kişiden birinde eksikliği görünüyor!

Magnezyum eksikliği sessiz ilerliyor ama etkisi büyük oluyor. Uzmanlar, bu durumun kalp ritminden kemik sağlığına kadar her şeyi bozabileceğini söylüyor. Çözüm ise yeşil sebzeler, kuruyemişler ve doğal maden sularında.

Magnezyum eksikliği sessiz ilerliyor ama etkisi büyük oluyor. Uzmanlar, bu durumun kalp ritminden kemik sağlığına kadar her şeyi bozabileceğini söylüyor. Çözüm ise yeşil sebzeler, kuruyemişler ve doğal maden sularında.


Magnezyum eksikliği, toplumun dörtte birinde görülüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Çağdaş Erdoğan, "Magnezyum eksikliği durumunda çocuklarda büyüme geriliği, dikkat dağınıklığı ve huzursuzluk görülebilir. Erişkinlerde ise kas zayıflığı, tansiyon dalgalanmaları, ritim bozuklukları ve anksiyete ön plana çıkar. Uzun vadede kalp-damar hastalıkları ve kemik erimesi riskini artırabilir. Yetişkin erkeklerde günlük magnezyum gereksinimi ortalama 400 mg, kadınlarda ise 300 mg civarındadır" diyor.

Magnezyum açısından zengin besinleri şöyle anlatıyor: En iyi kaynaklar yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler (özellikle badem ve fındık), tam tahıllar, baklagiller, avokado ve kakaodur. Ayrıca, magnezyumdan zengin doğal maden suları da iyi bir destek olabilir.

