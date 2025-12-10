PODCAST CANLI YAYIN

SGK'dan sağlık ödemelerinde büyük artış! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle yoğun bakımdan muayeneye kadar birçok kalemde toplam 110 milyar liralık iyileştirme sağlayacak. Buna kapsamda SGK, sağlık hizmetleri için hastanelere yaptığı ödemelerde yüzde 10 ila 55, tıbbi malzeme bedellerinde ise yüzde 85’e varan artışa gitti. İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellere yüzde 10-55, yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellere ise yüzde 10-85 arası oranlarda artış yapıldı.

Foto: SGK X Hesabı Ekran GörüntüsüFoto: SGK X Hesabı Ekran Görüntüsü

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

SGK'nin X hesabından tebliğe ilişkin yapılan paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzca genel sağlık sigortalılarının aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellerde yaptığımız artışlar ile toplam 110 milyar lira iyileştirme sağladık. Yoğun bakım tedavi bedellerinde yüzde 55, palyatif bakım tedavi bedellerinde yüzde 40, diyaliz ve kan ürünleri bedellerinde yüzde 35, ayakta tedavi muayene bedellerinde yüzde 30, diğer çeşitli ödenen bedellerde yüzde 10 ila yüzde 30 arasında artış yaptık. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellerde yüzde 10-85 aralığında artış sağladık. Milletimizin sağlığı ve refahı için durmadan çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Foto: SGK X Hesabı Ekran GörüntüsüFoto: SGK X Hesabı Ekran Görüntüsü

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMA YAPTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da X hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. Hayata geçirdiğimiz bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum.

Foto: Vedat Işıkhan X Hesabı Ekran Görüntüsü Foto: Vedat Işıkhan X Hesabı Ekran Görüntüsü

Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e göstermiş oldukları hassasiyet ve destek için teşekkür ediyorum."

