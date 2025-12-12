Katil 'Bibi' korkudan kudurdu! Türkiye Gazze'de 2 yıl görev yapacak!

Gazze'de İsrail soykırımının sonlandırılması için hazırlanan 20 maddelik barış planı 10 Ekim'de devreye girmişti. Anlaşmanın garantörleri arasında Türkiye, Mısır ve Katar var. Türkiye'nin Gazze'de kurulacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne (ISF) katılımına dair süreç ilerlerken Amerikan medyası, İsrail'in paniklediğini yazdı. Türk askerinin 2 yıl boyunca Gazze'de geniş yetkilerle görev yapacak olması, katil Netanyahu'nun Yahudi lobisinden yardım istemesine neden oldu. İddialara göre Yahudi lobisi, ABD Başkanı Trump'a baskı yapacak ve Türk askerinin Gazze'de olması engellenecek. Ancak Trump'ın Netanyahu ile yapacağı görüşmede, Türk askerinin Gazze'de olacağını en sert şekilde söyleyeceği belirtildi. Endonezya, Azerbaycan ve Pakistan gibi ülkeler de Türkiye'nin bölgede bulunmamasını şart koşmuştu.

