Epilepsinin en sinsi belirtisi: Sessiz ve kısa nöbetler

Halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi, beynin elektriksel aktivitesinin zaman zaman kontrolden çıkarak tekrarlayan nöbetlere yol açıyor. Dünyada yaklaşık 65 milyon, Türkiye'de de yaklaşık bir milyon epilepsi hastası olduğu belirtiliyor. Epilepsi ani gelişen nöbetler nedeniyle hastaların iş, aile ve sosyal yaşamlarında ciddi sorunlara neden olabilirken, nadiren de olsa yaşamı tehdit eden tablolara da yol açabiliyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Aykut Kural, oysa epilepsi nöbetlerinin doğru tanı ve kişiye özel tedaviyle çoğunlukla kontrol altına alınabildiğine dikkat çekiyor. Şunları söylüyor: Epilepsi nöbetleri denildiğinde aklımıza ilk olarak 'ağızdan gelen köpükler, bilinç kaybı ve sert kasılmalar' geliyor. Yaygın inanışın aksine, her epilepsi nöbeti bu şekilde gerçekleşmiyor.

ÇOĞU ZAMAN FARK EDİLMEZ

Bilinç kaybı, kasılma, dalma, uykuda ani sıçrama, konuşmanın durması, kötü koku duyulması veya dejavu gibi tuhaf hisler, epilepsinin en sık görülen belirtilerinden. Sadece saniyeler süren kısa donakalma, dalgın bakışlar ve sıçrama nöbetleri de epilepside sık görülür ve çoğu zaman fark edilmez. Bu belirtilerin gözden kaçması ise tanıyı ve tedaviyi geciktirmektedir.