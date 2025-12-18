PODCAST CANLI YAYIN

Epilepsinin en sinsi belirtisi: Sessiz ve kısa nöbetler

Epilepsi, ülkemizde yaklaşık 1 milyon kişide görülüyor. Doç.Dr.Mustafa Aykut Kural, hastalığın en sinsi belirtilerinin sessiz ve kısa nöbetlerle birkaç saniyelik dalgın bakışlar olduğunu söylüyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Epilepsinin en sinsi belirtisi: Sessiz ve kısa nöbetler

Halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi, beynin elektriksel aktivitesinin zaman zaman kontrolden çıkarak tekrarlayan nöbetlere yol açıyor. Dünyada yaklaşık 65 milyon, Türkiye'de de yaklaşık bir milyon epilepsi hastası olduğu belirtiliyor. Epilepsi ani gelişen nöbetler nedeniyle hastaların iş, aile ve sosyal yaşamlarında ciddi sorunlara neden olabilirken, nadiren de olsa yaşamı tehdit eden tablolara da yol açabiliyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Aykut Kural, oysa epilepsi nöbetlerinin doğru tanı ve kişiye özel tedaviyle çoğunlukla kontrol altına alınabildiğine dikkat çekiyor. Şunları söylüyor: Epilepsi nöbetleri denildiğinde aklımıza ilk olarak 'ağızdan gelen köpükler, bilinç kaybı ve sert kasılmalar' geliyor. Yaygın inanışın aksine, her epilepsi nöbeti bu şekilde gerçekleşmiyor.

ÇOĞU ZAMAN FARK EDİLMEZ
Bilinç kaybı, kasılma, dalma, uykuda ani sıçrama, konuşmanın durması, kötü koku duyulması veya dejavu gibi tuhaf hisler, epilepsinin en sık görülen belirtilerinden. Sadece saniyeler süren kısa donakalma, dalgın bakışlar ve sıçrama nöbetleri de epilepside sık görülür ve çoğu zaman fark edilmez. Bu belirtilerin gözden kaçması ise tanıyı ve tedaviyi geciktirmektedir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ve Trump diplomasisi krizi çözdü! CAATSA kalkıyor 6 F-35 geliyor
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün! Pazarlıkta hangi formüller masada?
Borsa İstanbul
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Yeniden ifade veren Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Terörsüz Türkiye'de rapor süreci! AK Parti Başkan Erdoğan'a sunacak | MHP'den "müşterek rapor" çıkışı
Organize işler kirli ittifak! Kabarık dosyada hesap günü: Cengiz Çallı tutuklandı Rezan Epözdemir'e tahliye yok
Türk Telekom
Kocaeli'de silahlı saldırı: Futbolcu Uğurcan Bekçi ağır yaralandı
Kuruluş Orhan'da heyecan dorukta! Flavius Fatma Hatunu Mabed şövalyelerinden kurtardı
Fırtına'nın tadı yok! Trabzonspor - Alanyaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU
Eski Belediye Başkanı suikastinde itiraf! Ahmet Soğuk'u 175 bin TL için öldürmüş
Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı! 50 bankaya yazı gitti: Kardeşleri Tuğberk ve Tuğyan'dan şikayetçi oldu
Şişli'de otomobil yayalara çarptı: Acı haber geldi | İşte kaza anı
Okan Buruk'tan yıldız futbolcuya kesik! Başakşehir maçında forma o isimlerin
Cansever kötü haberi hasta yatağından duyurdu!
CHP'de "paralel genel merkez" ve "aday ofisi" krizi! Özgür Özel ipleri Silivri'ye bıraktı: Parti içi muhalefet ayaklandı
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray'a! Yeni çilek bulundu
Trump’a “alkolik” JD Vance’e “siyasi bukalemun” dedi! Beyaz Saray Genel Sekreteri’nin başı dertte
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layik görülen isimler