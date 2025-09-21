Dut sağlık deposu

Yaşı kadar kurusu da faydalı olan dut, yüksek miktarda demir ve C vitamini içeriyor. Aynı zamanda posa içeriği yüksek bir meyve olan dut, vücudu tepeden tırnağa yeniliyor. K ve E vitamini ile potasyumdan zengin olan dutun sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:



Antioksidan deposudur. Vücudu mikroplardan arındırır. Ömrü uzatır. Yaşlanmayı geciktirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara savaş açar.

Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılan dut, güçlü bir kanser savaşçısıdır.

Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar.

İçerdiği yüksek posa değeri sayesinde kolesterolü düşürür