PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Dut sağlık deposu

Dut, bağışıklığı güçlendirir, yaşlanmayı geciktirir, kolesterolü dengeler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Eylül 2025
Dut sağlık deposu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaşı kadar kurusu da faydalı olan dut, yüksek miktarda demir ve C vitamini içeriyor. Aynı zamanda posa içeriği yüksek bir meyve olan dut, vücudu tepeden tırnağa yeniliyor. K ve E vitamini ile potasyumdan zengin olan dutun sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:

Antioksidan deposudur. Vücudu mikroplardan arındırır. Ömrü uzatır. Yaşlanmayı geciktirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara savaş açar.
Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılan dut, güçlü bir kanser savaşçısıdır.
Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar.
İçerdiği yüksek posa değeri sayesinde kolesterolü düşürür

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’den CHP’li Özel’in Başkan Erdoğan’a iftiralarına sert tepki: Tam bir siyasi cehalet örneği
Emekli hesapları değişiyor! Yeni yılda emekli maaş hesabı da değişecek... İşte hesaplamalar...
Başkan Erdoğan’dan ABD’de iki kritik temas! BM’de konuşacak Trump ile buluşacak
Karadeniz’de şiddetli yağışlar sele neden oldu! AFAD’dan Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin’e turuncu alarm
Trabzonspor’dan Arda Kardeşler tepkisi: Kötü niyet ve ahlaka aykırı! Hakemliği bitmiştir
Casus filmi gibi | Aidat Savaşı | Nelere dikkat edilmeli? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı
Devletlerin Filistin’i tanıma kararı sonrası İsrail Gazze’deki saldırılarını artırdı!
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor... Özgür Özel’den blok liste dayatması! Kılıçdaroğlu’na Gel şaibeyi akla telefonu
Fırtına evinde kayıp! Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-1 | MAÇ SONUCU
Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı
Yurtta yangınlarla mücadele! Bakan Yumaklı duyurdu: Alanya Aliefendi’deki alevler tamamen kontrol altında
Başkan Erdoğan 20 yıldır BM’de hakikatı haykırıyor! Filistin’e ses Gazze ve Kudüs’e nefes oldu: İsrail’i haritalarla bozguna uğrattı
Ata’nın sağlığı için bugün son! Alperen Şengün’den destek...
Alişan’dan siyonistlere Gazze tepkisi: Yıkılasın İsrail enkazını göreyim
Hamas Gazze’deki 47 İsraillinin fotoğrafını veda notuyla paylaştı! 1988’den beri kayıp olan pilotun adı dikkat çekti
Ya YPG entegre olacak ya kılıç kınından çıkacak! Şara PKK sabote ediyor dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yerli SMA ilacı için tarih verdi: Türkiye nadir hastalıklarla ilgili adım atacak!
Pedro Sanchez’den kürsüde tokat gibi Gazze çıkışı: Tekrar edin bu bir soykırımdır
Domenico Tedesco kararını verdi! Kasımpaşa maçında forma o yıldızların
Özgür’ün Özel’in yol temizliği! İmamoğlu’nu betona gömdü sıra Mansur Yavaş’ta: CHP’deki savaş senaryosu ve kanıksanan Silivri gerçeği