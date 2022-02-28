Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: İlişki başlamadan bitiyorum





CİNSEL HAYATIM BİTTİ

Bir sürü sıkıntım var. Depresyon hapı almaya başladım. Cinsel hayatım allak bullak oldu. Hapı bıraksam iyi olur mu?

Depresyon hapını doktor mu başladı, yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. İlacı kesin. Psikiyatri Uzmanı'na muayene randevusu alın.