Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: İlişki başlamadan bitiyorum

Hocam, 1 senelik evliyim. İlişkide başlamadan bitiyorum. Hanıma da yüzüm yok. Arkadaşım, 'Erken boşalma' dedi. Ne yapayım?
Dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya 1 dakika içinde meydana gelen duruma erken boşalma diyoruz. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Erken boşalma eş için cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç hastalıkları, üroloji ve psikiyatrist desteği gerekebilir.
EŞİM FAZLA İSTEKLİ
Askerden gelir gelmez evlendim. 2 ay oldu. Ancak eşim ilişkide çok istekli. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Düşündükçe başım ağrıyor. Ne yapmalıyım?
Eşler birbirleri ile rahat olmalıdır. Cinsel ilişki eşler arasında huzur, uyum, güven varsa daha iyi yaşanır. Cinsel ilişki haz, hoşluk, keyif içerir. Neticede insan haz, hoşluk, keyif içeren anları tekrar tekrar yaşamak isteyebilir. Yeni evli olmanıza rağmen bu konuları birbirinizle paylaşmanız oldukça iyi bir sonuç. Streste başlayan baş ağrıların için muayene ol. Hipertansiyon ve sinüzit de baş ağrısı şikayeti ortaya çıkabilir.
ERKEKLİK SORUNU
55 yaşındayım. Çocukları evlendirdik. Hanımla baş başa kaldık derken erkekliğim beni terk etti! 2 aydır hanımla kardeş kardeş oturuyorum. Dostlar, "Andoropozlu" deyip gülüyor. Bu yaşta erkeklik biter mi?
Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktır. 50 yaşın üzerindeki erkekleride testosteron eksikliği olabilir. Tiroit yetmezliği, prolaktin hormon fazlalığında sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır.