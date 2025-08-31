Cilt kanseri vakaları artıyor! UV ışınları tehlike oluşturuyor

Cilt kanseri, tüm dünyada git gide artıyor. Prof. Dr. Özlenen Özkan "Özellikle Antalya genelinde önceden haftada bir görürken veya hiç görmezken bu vakaları ama şu an haftada 4-5 görüyoruz. Melanom artışları incelenmeli" diyor. Prof. Dr. Ömer Özkan ise "Bunda ozon tabakasının incelmesi ile insanların güneşten gelen UV ışınlarına daha fazla etkili olduğu düşünülmektedir. Güneş ışığına maruz kalma deri kanseri oluşumunda en önemli sebeplerdendir. Deri kanseri, en sık olarak baş boyun, kollar gibi en fazla güneş gören bölgelerde gelişir" diye konuşuyor.