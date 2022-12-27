B12 vitamini eksikliği sayısız sorunu beraberinde getiriyor!





HAFIZA İÇİN GEREKLİ

Diğer B vitaminleri gibi suda çözülebilen bir vitamin olan B12 vitamini, az miktarda da olsa vücutta depolanıyor. Depo miktarının az olmasından dolayı eksikliğinin yaşanmaması için günlük ihtiyacın beslenme ile alınması gerekiyor. Her hücre için gerekli olan B12 vitamini vücutta, özellikle beyin ve sinir sistemi üzerinde etkili oluyor. Bunun yanında, DNA oluşturulması, alyuvar üretimi, yeni sinir hücrelerinin oluşumu ve kendini yenilemesi, sağlıklı bir hafızanın oluşması, öğrenme ve anlama kabiliyetlerinin sağlanması gibi vücudumuz için pek çok yaşamsal işlevi bulunuyor.