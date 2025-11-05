Akdeniz diyeti ve egzersiz yaşlanmayı yavaşlatıyor

İspanya'da bilim insanları, aşırı kilodan mustarip orta yaşlı veya yaşlı bin 521 katılımcıyı rastgele iki gruba ayırdı. Birinci grup, kalori alımını yüzde 30 azaltıp, fiziksel aktivitelerini artırdığı Akdeniz diyetini uyguladı. İkinci grup, kalori kısıtlaması veya fiziksel aktivitede değişikliğe gitmediği bir Akdeniz diyeti modeli uyguladı. Çalışma sonucunda egzersizlerle birlikte uygulanan Akdeniz diyetinin, vücutta yaşlanmaya bağlı yağlanma ve kas kaybı gibi etkilere karşı koyabildiği ortaya çıktı. Uzmanlar, "Döner yiyip sofraya sebze koymadan Akdeniz diyeti yapılmaz" diyor