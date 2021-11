Uzman doktordan tavsiye:  Zeytinyağı ömür uzatır (Sağlık haberleri)

Kardiyolog Prof. Dr. Timur Timurkaynak, "Bir kaşık zeytinyağı ve üçer adet kavrulmamış badem, ceviz ve fındıkla güne başlamak kalp ve damar yaşını gençleştirir" diyor. Merdiven çıkmanın kalbi güçlendirdiğini belirten Dr. Timurkaynak, şöyle devam ediyor: Merdiven çıkma, ciddi bir egzersizdir. Akciğer ve kalp kapasitenizi artırır. Kondisyonunu yükseltir.

KANSIZLIĞA PORTAKAL SUYU

Yorgunlukla belirti veren kansızlık, yediden yetmişe herkesi tehdit ediyor. Uzmanlar, demirin emilimi artırmak için C vitaminin şart olduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, "C vitamini, demirin emilimini 6 kat artırır. Portakal suyu, ananas suyu ve greyfurt suyu gibi meyve sularının yüksek miktarda C vitamini ve demir içerir" diyor.

KANSERSAVAR YUMURTA

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi yumurta, tok tutar. Kötü kolesterolü düşürür. Katarakt hastalığına yakalanma riskini azaltır. Pek çok kanser türüne karşı korur.

DİKKAT! ARI POLENİ

Arı poleni, hücreleri kanser ve tip 2 diyabet olmak üzere kronik hastalıklarla bağlantılı serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyor. Diyetisyen Dilek Sivri, polenin birçok antioksidan bileşen içerdiğini ifade ederek kalp sağlığını koruyucu etkisi bulunduğunu söylüyor. Diğer faydalarını ise şöyle anlatıyor: Karaciğeri toksik maddelere karşı koruyor. Karaciğer hastalıklarında meydana gelen hasarları azaltıyor. Bağırsak iltihaplanmalarını gidererek bağırsak sağlığını korur. Yara iyileşmesini destekler. Zihinsel kapasiteyi, konsantrasyon ve dikkat yeteneğini artırır. Sıcak basması, gece terlemesi, duygu durum değişiklikleri ve uyku bozuklukları gibi menopoz semptomlarını azaltıcı etkisi vardır.

SIRRI SİRKE

Elma sirkesi, sivilce oluşumunu engeller. Kan şekerini düşürür. Tokluk hissi verir. Zayıflatır. Kolesterolü düşürür. Kalp rahatsızlıkları riskini azaltır. Kansere karşı korur. Migren ağrısını hafifletir.

DEPRESYONA SICAK ÇİKOLATA

Sıcak çikolata, içinizi ısıtmakla kalmaz. Bağışıklık sistemini destekler. Anti-depresana iyi gelir. Kanseri tedavi etmek için kullanılır. Kilo vermeye yardımcıdır.

DİYABETE ÇAKŞIR OTU

Sarı çiçekli bir bitki olan çakşır otu, kas ve eklem ağrılarını dindirir. Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Demans ve Alzheimer'dan korur. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Kan şekerini düşürür.