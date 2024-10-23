Kazan’da ’kazan kazan’ vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan Putin’le görüşecek

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Başkan Erdoğan, Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleştirilecek 16'ıncı BRICS Liderler Zirvesi için bugün Rusya'ya gidiyor. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Türkiye olarak BRICS ile işbirliğimizi samimi bir şekilde geliştirmek istiyoruz. İnşallah Kazan Zirvesi'nin buna vesile olacağına inanıyorum" diyen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birebir görüşecek. Zirvede birliğin genişlemesi konusu yanı sıra finans, teknoloji ve gıda ticareti gibi başlıklarda ele alınacak. Son dönemde Türkiye'nin organizasyona yönelik ilgisinin arttığı da biliniyordu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin (Takvim.com.tr/ Arşiv görüntü)



KREMLİN: TÜRKİYE BRICS'E KATILMAYA İLGİ GÖSTERİYOR



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, ABD basınının Türkiye üyeliğiyle gündeme getirdiği iddianın sorulması üzerine, "Evet, Türkiye BRICS'e katılmaya ilgi gösteriyor. Bu gerçekten de böyle" yanıtını vermişti.



Ankara'nın üyeliğe kabul edilmesi halinde Türkiye, BRICS grubundaki ilk NATO ülkesi olacak.