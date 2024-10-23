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Kazan'da 'kazan kazan' vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan Putin'le görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Kazan'a 'kazan kazan' için gidiyor. "Türkiye olarak BRICS ile işbirliğimizi samimi bir şekilde geliştirmek istiyoruz" diyen Erdoğan, Putin ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Zirvede Türkiye'nin BRICS üyeliğinin ele alınması bekleniyor. Ankara'nın üyeliğe kabul edilmesi halinde Türkiye, BRICS grubundaki ilk NATO ülkesi olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 01:29 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 08:18
Kazan’da ’kazan kazan’ vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan Putin’le görüşecek

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Başkan Erdoğan, Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleştirilecek 16'ıncı BRICS Liderler Zirvesi için bugün Rusya'ya gidiyor.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Türkiye olarak BRICS ile işbirliğimizi samimi bir şekilde geliştirmek istiyoruz. İnşallah Kazan Zirvesi'nin buna vesile olacağına inanıyorum" diyen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birebir görüşecek.

Zirvede birliğin genişlemesi konusu yanı sıra finans, teknoloji ve gıda ticareti gibi başlıklarda ele alınacak. Son dönemde Türkiye'nin organizasyona yönelik ilgisinin arttığı da biliniyordu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin (Takvim.com.tr/ Arşiv görüntü)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin (Takvim.com.tr/ Arşiv görüntü)

KREMLİN: TÜRKİYE BRICS'E KATILMAYA İLGİ GÖSTERİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, ABD basınının Türkiye üyeliğiyle gündeme getirdiği iddianın sorulması üzerine, "Evet, Türkiye BRICS'e katılmaya ilgi gösteriyor. Bu gerçekten de böyle" yanıtını vermişti.

Ankara'nın üyeliğe kabul edilmesi halinde Türkiye, BRICS grubundaki ilk NATO ülkesi olacak.

BRICS üyesi ülkelerin bayrakları (Takvim.com.tr/ Arşiv görüntü)BRICS üyesi ülkelerin bayrakları (Takvim.com.tr/ Arşiv görüntü)

BRICS ZİRVESİ'NDEKİ GÖRÜŞMEDEKİ HANGİ KONULAR MASADA?

Kremlin'den yapılan açıklama göre, Erdoğan ve Putin'in öne çıkan konuları arasında Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi olacak. Bunun yanında Türkiye'nin Ukrayna krizindeki rolü, Filistin meselesi ve ikili ilişkiler ele alınacak. Putin - Erdoğan görüşmesinden 2 hafta önce de Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile görüşmüştü. Toplantıda Tsivilev, Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma temennisini belirtirken Bakan Bayraktar ise Rus şirketlerinin gaz ve kömür enerjisi alanında projelerin hayat geçirilmesi konuları hakkında konuştuklarını açıklamıştı. İki bakan ayrıca akaryakıt ve enerji işletmelerine nitelikli personel yetiştirilmesi alanında deneyim alışverişinde bulunulması konusunda da anlaşmışlardı.

Kazan’da ’kazan kazan’ vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan Putin’le görüşecek

BRICS Zirvesi (Takvim.com.tr/ Arşiv görüntü)BRICS Zirvesi (Takvim.com.tr/ Arşiv görüntü)

BRICS ZİRVESİ'NDE HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

36 ülkenin temsil edildiği ve 22 üst düzey ülke liderinin katılacağı buluşmada Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith, Moritanya Devlet Başkanı Mohamed Ould Ghazwani, Vietnam Başbakanı Pham Minh Trinh ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce gibi isimler de katılacak.
Putin, Erdoğan ile görüşmesinin ardından perşembe günü Filistin Lideri Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. BRICS zirvesi kapsamında perşembe günü ise basın toplantısı düzenlenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin (Takvim.com.tr/ Arşiv görüntü)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin (Takvim.com.tr/ Arşiv görüntü)

TÜRKİYE BRICS'E ÜYE OLACAK MI?

BRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var.

27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almış, Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS'e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.

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