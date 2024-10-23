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10 bebeği öldürmüşlerdi | Yenidoğan çetesinden skandal savunma! İhmal değil kaza

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek SGK üzerinden haksız kazanç sağlayan çetenin, ihmali davranışlarla 10 bebeğin ölümüne yol açtığı belirlendi. Çete üyesi Fehmi Alperen’in İBB’nin Hızır Acil personeli olduğu öğrenilirken, şüphelilerin, bebek ölümlerinin 'malpraktis' olduğunu savunması ise pes dedirtti.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 07:08
10 bebeği öldürmüşlerdi | Yenidoğan çetesinden skandal savunma! İhmal değil kaza

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Türkiye'yi dehşete düşüren Yenidoğan Çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Çetenin İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek SGK üzerinden haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olduğu tespit edildi.

Yenidoğan bebek (Fotoğraf:AA)Yenidoğan bebek (Fotoğraf:AA)

İBB PERSONELİ ÇIKTI
Örgüt faaliyetlerinde adı geçen çete üyesi Fehmi Alperen'in İBB'nin Hızır Acil personeli olduğu öğrenildi. Alperen'in, yenidoğan bebekleri tedavi yöntemlerinin uygun olup olmadığına bakılmaksızın anlaşmalı hastanelere sevk ettiği tespit edildi.

SAVUNMALARI PES DEDİRTTİ
Şüphelilerin savunmaları da bu kadarına da 'pes' dedirtti.

'Yenidoğan Çetesi'nin çoğu üyesi tutuklandı.'Yenidoğan Çetesi'nin çoğu üyesi tutuklandı.

Çete soruşturmasında ifade veren şüpheliler ile avukatları, onlarca bebek ölümünün 'malpraktis' yani 'bilgisizlik, tecrübesizlik ya da hekimin hatası nedeniyle hastanın zarar görmesi kaynaklı' olduğunu öne sürdü.

Malpraktis davalarında taksirle ölüme sebebiyet vermekten ceza davası açılabildiği gibi genellikle tazminat davaları açılıyor ve öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı'nın 'soruşturma izni' vermesi gerekiyor.

Buna karşın savcılık iddianamesinde, "Her ne kadar savunma avukatları, eylemlerin malpraktis davalarının konusu olduğu, taksirle öldürme suçunun oluşacağı, Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiği yönünde iddialarda bulunmuşlarsa da eylemlerinin ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır" denildi.

10 bebeği öldürmüşlerdi | Yenidoğan çetesinden skandal savunma! İhmal değil kaza

Özel Reyap Hastanesi'nde görevli olan Fırat Sarı.Özel Reyap Hastanesi'nde görevli olan Fırat Sarı.


Öte yandan bakanlığın mütalaa raporunda ise önemli bir ayrıntıya dikkat çekildi. Doktor hatasının olup olmadığını detaylarıyla ele alan tıbbi görüş raporunda, 4. seviye yoğun bakım servislerinde zorunlu olan neonatoloji (yenidoğan uzman bebek doktoru) uzmanlarının, üçüncü seviyede de zorunlu hale getirilmesi, aksi takdirde bu olayların tekrar tekrar yaşanacağı önemle vurgulandı.


Kaza ile ölüme sebep olma suçu 2 yıldan 6 yıla kadar, kasten öldürme suçu ise 10 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor.

Soruşturmada adı geçen hastanelerden birisi. DHASoruşturmada adı geçen hastanelerden birisi. DHA

"BÜYÜK VİCDANSIZLIK"
Sabah'ta yer alan habere göre; Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin devletin hasta bebekler için ücretsiz verdiği ve piyasa değeri 10 bin TL olan bazı ilaçların, şahsi menfaat için 300-600 TL arasında satıldığı yer almıştıç

Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, adı geçen "Curosurf" ve "Infasurf" gibi İlaçların, organları gelişmemiş olan premüture bebekler için hayati önemde olduğunu belirterek, "Bu ilaçlar yenidoğan kayıplarını önlemede kritik önemde. Bu ilaçların satılması kanunsuzluğun dışında büyük bir vicdansızlık" dedi.

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