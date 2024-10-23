10 bebeği öldürmüşlerdi | Yenidoğan çetesinden skandal savunma! İhmal değil kaza

Özel Reyap Hastanesi'nde görevli olan Fırat Sarı.



Öte yandan bakanlığın mütalaa raporunda ise önemli bir ayrıntıya dikkat çekildi. Doktor hatasının olup olmadığını detaylarıyla ele alan tıbbi görüş raporunda, 4. seviye yoğun bakım servislerinde zorunlu olan neonatoloji (yenidoğan uzman bebek doktoru) uzmanlarının, üçüncü seviyede de zorunlu hale getirilmesi, aksi takdirde bu olayların tekrar tekrar yaşanacağı önemle vurgulandı.



Kaza ile ölüme sebep olma suçu 2 yıldan 6 yıla kadar, kasten öldürme suçu ise 10 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor.