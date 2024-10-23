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EMEKLİYE YENİ TABAN AYLIK | En düşük maaş 14 bin TL'yi aşacak mı? İşte Ocak ayındaki olası senaryolar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'taki enflasyon zammı yüzde 13.4-16.4 aralığında tahmin edilirken, bu artışın taban aylığa da yansıtılması gündeme gelecek. Bu durumda en düşük maaş 14 bin lirayı aşabilecek.

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 07:05 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 07:05
EMEKLİYE YENİ TABAN AYLIK | En düşük maaş 14 bin TL’yi aşacak mı? İşte Ocak ayındaki olası senaryolar...

Emekliler yaklaşan Ocak zammını merakla bekliyor. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

EMEKLİYE YENİ TABAN AYLIK | En düşük maaş 14 bin TL’yi aşacak mı? İşte Ocak ayındaki olası senaryolar...

Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 24.73 olarak gerçekleşmişti. Orta Vadeli Program'da (OVP) da 2024 yılı enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer aldı.

EMEKLİYE YENİ TABAN AYLIK | En düşük maaş 14 bin TL’yi aşacak mı? İşte Ocak ayındaki olası senaryolar...

Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak bekleniyor.

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