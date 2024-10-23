EMEKLİYE YENİ TABAN AYLIK | En düşük maaş 14 bin TL'yi aşacak mı? İşte Ocak ayındaki olası senaryolar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'taki enflasyon zammı yüzde 13.4-16.4 aralığında tahmin edilirken, bu artışın taban aylığa da yansıtılması gündeme gelecek. Bu durumda en düşük maaş 14 bin lirayı aşabilecek.