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    Çörek otuyla yağları eritin

    Hemen herkes yaz tatilinde alınan kilolardan yakınıyor. Uz. Dyt. Dilara İsmailoğlu, kiloların yağa dönüşmesini engelleyecek önerilerini sıralıyor...

    Çörek otuyla yağları eritin

    Hemen herkes yaz tatilinde alınan kilolardan yakınıyor. Uz. Dyt. Dilara İsmailoğlu, kiloların yağa dönüşmesini engelleyecek önerilerini sıralıyor:

    ÇAVDAR VE SİYEZLE FORM TUTUN: Tahıl kaynaklı karabuğday, çavdar, siyez, bakliyatlar vücudun protein ihtiyacını karşılar. Kalp ve damar sağlığını korur.

    PUL BİBER VE ÇÖREK OTUYLA BARIŞIN: Günde iki fincan yeşil çay tüketilmesi yağ yakımını hızlandırır. Bunun yanında yoğurt veya cacık içerisine pul biber, çörek otu gibi metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar.

    SUSUZ KALMAYIN: Kilo kaybına yardımcı olur. Günde bir adet maden suyu veya mineralli su tüketimi de mineral desteği açısından yardımcı olacaktır.

    Dünyaca ünlü model Irina Shayk, yeşil çay içerek form tutuyor.

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