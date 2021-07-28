Çörek otuyla yağları eritin

Hemen herkes yaz tatilinde alınan kilolardan yakınıyor. Uz. Dyt. Dilara İsmailoğlu, kiloların yağa dönüşmesini engelleyecek önerilerini sıralıyor:

ÇAVDAR VE SİYEZLE FORM TUTUN: Tahıl kaynaklı karabuğday, çavdar, siyez, bakliyatlar vücudun protein ihtiyacını karşılar. Kalp ve damar sağlığını korur.

PUL BİBER VE ÇÖREK OTUYLA BARIŞIN: Günde iki fincan yeşil çay tüketilmesi yağ yakımını hızlandırır. Bunun yanında yoğurt veya cacık içerisine pul biber, çörek otu gibi metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar.

SUSUZ KALMAYIN: Kilo kaybına yardımcı olur. Günde bir adet maden suyu veya mineralli su tüketimi de mineral desteği açısından yardımcı olacaktır.

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, yeşil çay içerek form tutuyor.