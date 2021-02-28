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    Erkeklerin kabusu kokusu: Altında reflü ve sinüzit yatıyor | Ağız kokusu nasıl giderilir?

    kokusu, özellikle erkekleri tehdit ediyor. Bu şikayetin temelinde, reflü ve sinüzitin yanı sıra sağlıksız dişler bulunuyor. Uzmanlar, şunları öneriyor: Bol bol meyve yiyin. Bol su için. Dişlerinizi fırçalayın.

    Ağız kokusunda reflü saklı

    Toplumda sık görülen sağlık sorunlarından kokusu, erkeklerde daha sık görülüyor. Kişinin sosyal hayatını olumsuz etkileyen bu durum, psikolojiyi bile bozabiliyor. Uzmanı Dr. Dt. Hatice Ağan kişiyi arkadaşlarından eşinden bile utandıran bu durum hakkında önemli bilgiler veriyor. Ağız kokusunun pek çok hastalıktan kaynaklanabileceğini söylüyor. Hem ağız kokusuna yol açan nedenleri açıklıyor. Hem de önerilerde bulunuyor.

    K GASTRİT
    Ağız     kokusu problemi ve sorunları nedeniyle çocuklarda ortaya çıkabiliyor. Bu sorun, patolojik ve fizyolojik olmak üzere iki nedenden oluşuyor.

    DİŞLERİNİZ SAĞLIKLI MI?
    Ağız     ve diş sorunları ağız kokusunun en yaygın nedenleri arasında bulunuyor. Diş çürükleri ve çürük yüzeylerde biriken plaklar, bakteri tabakaları, ağızla uyumsuz dolgular ve diş eti iltihapları ağız kokusuna yol açıyor. Diş aralarında biriken gıdalar, diş etinde kokuşmaya neden oluyor. Dişlerin yüzeyine yapışan plak ve tartar önce diş etinin iltihaplanmasına yol açıyor; oradan da çene kemiğine sirayet edebiliyor.

    KETOJENİK DİYETİN ETKİSİ
    Günümüzde     yapılan protein ağırlıklı ketojenik diyetler kötü nefes kokusuna yol açıyor. Ağız kokusu teşhisi ölçüm cihazı ile yaıplıyor. Bu cihazlarda yapılan ölçümler sayesinde kokunun neden kaynaklandığını belirleniyor.

    ŞİKAYETLERİ BİTİRECEK YÖNTEMLER
    Düzenli diş fırçalama:     Dişler günde 2 kez fırçalanmalı. Çürüklerin olduğu bölgeler diş ipi ile temizlenmeli.

    Dil fırçalama: çokça mikroorganizma barınır. Bu nedenle özel dil fırçaları ile temizlenmelidir.

    Düzenli diş muayenesi: Zamanında çekilmeyen dişleri, kokuya neden olur. İhmal edilmemesi gerekir.

    Bol su tüketimi: Su, ağız kokusu ile mücadele eder. Ağız içindeki birikintilerin uzaklaştırır.

    Sigara kullanımı: ve alkol ağız kokusuna yol açar. , diş eti hastalıklarının daha sinsi ilerlemesine neden olur.

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