Toplumda sık görülen sağlık sorunlarından ağız kokusu, erkeklerde daha sık görülüyor. Kişinin sosyal hayatını olumsuz etkileyen bu durum, psikolojiyi bile bozabiliyor. Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Dt. Hatice Ağan kişiyi arkadaşlarından eşinden bile utandıran bu durum hakkında önemli bilgiler veriyor. Ağız kokusunun pek çok hastalıktan kaynaklanabileceğini söylüyor. Hem ağız kokusuna yol açan nedenleri açıklıyor. Hem de önerilerde bulunuyor.

BADEMCİK GASTRİT

Ağız kokusu problemi boğaz ve bademcik sorunları nedeniyle çocuklarda ortaya çıkabiliyor. Bu sorun, patolojik ve fizyolojik olmak üzere iki nedenden oluşuyor.

DİŞLERİNİZ SAĞLIKLI MI?

Ağız ve diş sorunları ağız kokusunun en yaygın nedenleri arasında bulunuyor. Diş çürükleri ve çürük yüzeylerde biriken plaklar, bakteri tabakaları, ağızla uyumsuz dolgular ve diş eti iltihapları ağız kokusuna yol açıyor. Diş aralarında biriken gıdalar, diş etinde kokuşmaya neden oluyor. Dişlerin yüzeyine yapışan plak ve tartar önce diş etinin iltihaplanmasına yol açıyor; oradan da çene kemiğine sirayet edebiliyor.

KETOJENİK DİYETİN ETKİSİ

Günümüzde yapılan protein ağırlıklı ketojenik diyetler kötü nefes kokusuna yol açıyor. Ağız kokusu teşhisi halitozis ölçüm cihazı ile yaıplıyor. Bu cihazlarda yapılan ölçümler sayesinde kokunun neden kaynaklandığını belirleniyor.

ŞİKAYETLERİ BİTİRECEK YÖNTEMLER

Düzenli diş fırçalama: Dişler günde 2 kez fırçalanmalı. Çürüklerin olduğu bölgeler diş ipi ile temizlenmeli.

Dil fırçalama: Dil çokça mikroorganizma barınır. Bu nedenle özel dil fırçaları ile temizlenmelidir.

Düzenli diş muayenesi: Zamanında çekilmeyen 20 yaş dişleri, kokuya neden olur. İhmal edilmemesi gerekir.

Bol su tüketimi: Su, ağız kokusu ile mücadele eder. Ağız içindeki birikintilerin uzaklaştırır.

Sigara kullanımı: Tütün ve alkol ağız kokusuna yol açar. Sigara, diş eti hastalıklarının daha sinsi ilerlemesine neden olur.