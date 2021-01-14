Sağlıklı saçlar için tavsiyeler! (Sağlık haberleri)

Özel Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, saçlarımızın cansızlaşmasına, kırılmasına ve dökülerek seyrelmesine neden olan etkenlere değiniyor. Yapılan araştırmalarda günlük 1000 kalori ve altında uygulanan diyetlerde saç dökülmelerinin 1 ile 6 ay içerisinde başladığı gözlendiğini ve diyetin normale döndürülmesiyle saç büyümesinin normale döndüğü tespit edildi.