Sağlıklı saçlar için tavsiyeler! (Sağlık haberleri)

Özel Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, saçlarımızın cansızlaşmasına, kırılmasına ve dökülerek seyrelmesine neden olan etkenlere değiniyor. Yapılan araştırmalarda günlük 1000 kalori ve altında uygulanan diyetlerde saç dökülmelerinin 1 ile 6 ay içerisinde başladığı gözlendiğini ve diyetin normale döndürülmesiyle saç büyümesinin normale döndüğü tespit edildi.
Yeterli protein almadan beslenmenin de saç dökülmesine yol açtığına dikkat çeken Küçükçakır, şunları söyledi: Omega 3, 6, 9 denilen esansiyel yağ asitlerinin eksikliği durumda 2-4 ay içinde saçlarda dökülme başlar.
Omega- 3 içeren besinlerin başında somon, torik, uskumru ve palamut balıkları, kabak çekirdeği, keten tohumu ve semizotu gelir. Omega-6 ise saçlı derideki kepeklenme ve kızarıklığı 3 haftada, saç değişikliklerini ise 3 ayda düzeltir.
Demir eksikliği saç kaybının nedenlerinden biridir. Bunun yanında çinko minerali, saç köklerinin gelişmesine yardımcı olur.
BİOTİNİN ETKİSİ
Saç köklerinin sağlıklı büyümesi için gerekli vitaminlerden birisinin de biotin olduğunu söyleyen Küçükçakır, eksikliğinde saçlarda seyrelme, kırılma ve dökülmeler başlayacağının altını çizdi: Özellikle yumurta akının fazla tüketilmesinde ya da genetik kökenli bazı hastalıklarda biotin eksikliğinin gözlendiği kaydediliyor.
ŞERBETÇİ OTU DELİKSİZ UYKU
Şerbetçi otunun faydaları saymakla bitmiyor: Kadınların göğüslerinde büyüme sağlaması sayılıyor. Vücutta idrar söktürücü bir etki gösteriyor. Sindirim sisteminin çalışmasına etki ediyor. Mide ağrılarını azaltıyor. Uykusuzluk sorunun giderilmesine yardımcı oluyor. Kozmetik ürünlerde ve bira yapımında bolca kullanılıyor.
TURP GİBİ OLUN
Turp, yaşlanmayı önler. Kana verilen oksijeni artırır. Kan basıncını düzenler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Metabolizma dostudur.
KİVİYLE CİDİNİZ PARLASIN
Kivi, kırışıklıkları engeller. Cilde parlaklık verir. Saç dökülmesini önler. Tansiyon ve kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Düzenli olarak tüketilmesi kilo vermede etkilidir.
AYVA YİYİN KİLO VERİN
Kışın sevilen meyvesi Ayva, kilo vermeye katkı sağlıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Saçların uzamasına yardımcı oluyor. Cildin genç kalmasına yardım ediyor. Kanser riskini azaltıyor.