İşitme kaybı yaşa bakmıyor! İşitme kaybının belirtileri nelerdir? Uzman isim erken teşhis için uyardı

HANGİ İŞİTME KAYIPLARI TEDAVİ EDİLEBİLİR?



İlaç tedavisi ile işitme kaybı tedavi edilebilir. Sinirsel tip işitme kayıplarında ilaç ve işitme cihazı ile tedavi sağlanabilir. İleri ve çok ileri düzeyde sinirsel tip işitme kaybında koklear implant ile tedavi sağlanabilir. Karışık tip işitme kayıplarında tedavi için ilaç kullanımı, kemik iletimli implant ya da orta kulak implantı tercih edilebilir.