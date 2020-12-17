İşitme kaybı yaşa bakmıyor! İşitme kaybının belirtileri nelerdir? Uzman isim erken teşhis için uyardı

İşitme hassasiyetindeki azalma, etraftaki sesleri algılamakta güçlük çekme, kulakta çınlama veya vızıldama gibi seslerin duyulması işitme kaybı olarak tanımlanıyor. KBB Uzmanı Prof. Dr. Şaban Çelebi, TAKVİM okurları için merak edilen soruları yanıtlıyor.
İŞİTME KAYIPLARI NEDEN ORTAYA ÇIKAR?
İşitme kaybı doğuştan olabileceği gibi sonradan da meydana gelebilir. Tümörler, yaş, yüksek sese maruz kalmak, bakteriyel ya da viral enfeksiyonlar, bölgede aşırı kemik büyümesi, meniere hastalığı, yaş ile birlikte sinirlerin etkilenmesi sonradan ortaya çıkan işitme kaybı sebeplerinden bazılarıdır.
ANİ İŞİTME KAYBI NEDİR?
Uçuk virüsünün iç kulakta oluşturduğu enfeksiyonlar, fark edilmemiş beyin sapı tümörleri, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ani işitme kaybına neden olabilir.
İŞİTME KAYBI TÜRLERİ NELERDİR?
İşitme kaybı türlerini 3 ayrı grupta incelemek mümkün. Bunlar iletim tipi, sinirsel, karışık işitme kaybı olarak adlandırılır.
YAŞLILIKTA GÖRÜLEN İŞİTME KAYBI NORMAL MİDİR?
Yaşlanmaya bağlı işitme kaybı ya da diğer adıyla presbiakuzi, özellikle 65 yaş üstü kişilerde görülür. Sensoriyal presbiakuzi yaşa bağlı işitme kayıpları arasında en sık görülen tip olarak bilinir. İşitme cihazı kullanımı gerekir.
HANGİ İŞİTME KAYIPLARI TEDAVİ EDİLEBİLİR?
İlaç tedavisi ile işitme kaybı tedavi edilebilir. Sinirsel tip işitme kayıplarında ilaç ve işitme cihazı ile tedavi sağlanabilir. İleri ve çok ileri düzeyde sinirsel tip işitme kaybında koklear implant ile tedavi sağlanabilir. Karışık tip işitme kayıplarında tedavi için ilaç kullanımı, kemik iletimli implant ya da orta kulak implantı tercih edilebilir.
OTOSKLEROZ NASIL BİR HASTALIKTIR?
Otoskleroz iç kulak kireçlenmesi olarak da tanımladığımız; orta ve iç kulakta anormal kemik yapısının ortaya çıkması sonucunda meydana gelen hastalıktır. Belirli bir seviyeye geldikten sonra ameliyat ile tedavi edilebilir.
HANGİ HASTALARA İŞİTME CİHAZI ÖNERİLİR?
Çocuklarda ve ileri yaştaki kişilerde işitme cihazı kullanımı önemlidir. İşitme cihazlarının en büyük avantajı şüphesiz ki kişinin sağlıklı bir şekilde duyabilmesini sağlamasıdır. Bu cihazların kulakta tembellik oluşturduğuna dair yanlış bilgiler çok sık duyulsa da cihazların kullanımının bu tarz bir etkisi yoktur.
ODYOMETRİK TEST NE İŞE YARAR?
Odyometrik testler kişinin işitme kaybı yaşayıp yaşamadığını gösteren ve yaklaşık olarak 30 dakika süren testlerdir. Test, işitme kaybının erken fark edilmesini sağlar.
KULAĞINIZA ŞÜPHE OLSUN
KBB UZMANI PROF. DR. ŞABAN ÇELEBİ
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL