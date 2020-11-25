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    • Sağlık
    • 25.11.2020 Gazete
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    Yapma yağ!

    Sosyal medyada nın Coronavirüs'e karşı işi geldiğine dair paylaşımlar yapıldı. ilgiden dolayı 20 gramı 18 liradan 30 TL'ye fırladı. Prof. Dr. , kekik yağının Coronavirüs'e karşı iyi geldiğine yönelik bir çalışma olmadığını açıkladı.

    Yapma yağ!

    Sosyal medyada nın Coronavirüs'e karşı işi geldiğine dair paylaşımlar yapıldı. ilgiden dolayı 20 gramı 18 liradan 30 TL'ye fırladı. Prof. Dr. , kekik yağının Coronavirüs'e karşı iyi geldiğine yönelik bir çalışma olmadığını açıkladı. "Hekime danışmadan kullanmayın" ifadesini kullandı. Kekik yağının faydaları ise şöyle:

    Kan dolaşımını arttırır
    Kronik öksürüğü dindirir
    Bağışıklığı güçlendirir
    Bakterileri öldürür
    Kaygıyı hafifletir
    Kan basıncını düzenler
    Cilt lekelerini yok eder
    Göz sağlığına iyi gelir.
    Adet kanamasına faydalır
    karşı koruyucudur

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