Yapma yağ!

Sosyal medyada kekik yağının Coronavirüs'e karşı işi geldiğine dair paylaşımlar yapıldı. Yoğun ilgiden dolayı 20 gramı 18 liradan 30 TL'ye fırladı. Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, kekik yağının Coronavirüs'e karşı iyi geldiğine yönelik bir çalışma olmadığını açıkladı. "Hekime danışmadan kullanmayın" ifadesini kullandı. Kekik yağının faydaları ise şöyle:

Kan dolaşımını arttırır

Kronik öksürüğü dindirir

Bağışıklığı güçlendirir

Bakterileri öldürür

Kaygıyı hafifletir

Kan basıncını düzenler

Cilt lekelerini yok eder

Göz sağlığına iyi gelir.

Adet kanamasına faydalır

Kansere karşı koruyucudur