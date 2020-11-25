Yapma yağ!

Sosyal medyada kekik yağının Coronavirüs'e karşı işi geldiğine dair paylaşımlar yapıldı. Yoğun ilgiden dolayı 20 gramı 18 liradan 30 TL'ye fırladı. Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, kekik yağının Coronavirüs'e karşı iyi geldiğine yönelik bir çalışma olmadığını açıkladı. "Hekime danışmadan kullanmayın" ifadesini kullandı. Kekik yağının faydaları ise şöyle:
Kan dolaşımını arttırır
Kronik öksürüğü dindirir
Bağışıklığı güçlendirir
Bakterileri öldürür
Kaygıyı hafifletir
Kan basıncını düzenler
Cilt lekelerini yok eder
Göz sağlığına iyi gelir.
Adet kanamasına faydalır
Kansere karşı koruyucudur