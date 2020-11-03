Elma yemeyi unutma

Modern çağ, amansız hastalıklara çare arıyor. Ancak doğru beslenme insan vücudunu hastalıklardan koruyor. Beyin sağlığı için de doğru beslenmek gerekiyor. Dünyaca ünlü Macar beslenme uzmanı Prof. Dr. Joe Schwarcz, besinlerde gizlenen şifayı TAKVİM'e anlatıyor. İşte ünlü doktordan beyin sağlığı için tavsiyeler...

ELMA: İçerdiği polifonoller, en güçlü antioksidandır. Anti kanser etkisi gösterir. Beyin sağlığı için birebirdir. İçeriğinde yer alan C vitamini, magnezyum ve flavanoidler ile birlikte hücreleri yeniler. Ayrıca beyin hücreleri için oksijenin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. DOMATES:

Bu mucizevi besine rengini veren likopen de beyin sağlığı için son derece önemlidir. Likopen beyin hücrelerini yeniler. Hafızaya iyi gelir. MS gibi hastalıklara yol açan hücreleri onarır. Pişmiş domates, çiğ domatese ya da domates suyuna oranda daha koruyucudur. Kanserle mücadele eder.

YABAN MERSİNİ: Yüksek oranda antioksidan içerir. Bunun yanında yaban mersininin sinir hücreleri ile etkileşime geçerek belleği geliştirdiği ve strese karşı beyni koruduğunu ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır.

MUZ: B vitamini zengini bir meyvedir ve sinir sistemini yatıştırmaya yardımcı olur. Depresyonu önler. Bir çeşit protein olan triptofan içerir ve vücutta serotonin (mutluluk) hormonunun salgılanmasına destek olur...

PROF. DR. JOE SCHWARCZ AKLIMI SEVEYİM 6