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    • Sağlık
    • 11.10.2020 Gazete
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    Selülitin doğal reçetesi

    Bacak ve kalçada görülen selülit, mutsuz ediyor. Beslenme ve . , bu şikayetleri bitirecek besinleri sıralıyor:

    Selülitin doğal reçetesi

    Bacak ve kalçada görülen selülit, mutsuz ediyor. Beslenme ve . , bu şikayetleri bitirecek besinleri sıralıyor:

    Sağlıklı damar yapısı için Omega-3 tüketin. Balık, ceviz, badem, semizotu ve keten tohumu yiyin.
    C ve E vitamininden zengin limon, brokoli, ıspanak, kereviz, kayısı ve domates yiyin.
    Ananas, salatalık, maydanoz ve özellikle yeşil çay ile vücuttaki ödemi atın.
    Şeker tüketimini azaltın.
    Bol su tüketin. Günde 2.5-3 litre su içmek cildin esnekliğine yardımcı olur.

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