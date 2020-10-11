Selülitin doğal reçetesi

Bacak ve kalçada görülen selülit, mutsuz ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Merve Saruhan, bu şikayetleri bitirecek besinleri sıralıyor:

Sağlıklı damar yapısı için Omega-3 tüketin. Balık, ceviz, badem, semizotu ve keten tohumu yiyin.

C ve E vitamininden zengin limon, brokoli, ıspanak, kereviz, kayısı ve domates yiyin.

Ananas, salatalık, maydanoz ve özellikle yeşil çay ile vücuttaki ödemi atın.

Şeker tüketimini azaltın.

Bol su tüketin. Günde 2.5-3 litre su içmek cildin esnekliğine yardımcı olur.