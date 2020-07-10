Akdeniz tarzı

Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı Dr. Murat Berksoy, ister doğal yolla gebelik elde edebilmek, ister tüp bebek tedavisinde başarı oranını artırmak için çiftlere önerilen Akdeniz Yaşam Tarzı'nın önemine dikkat çekiyor. Gebelik öncesi 6 ay boyunca beslenmelerinde taze meyve sebzeler, tam tahıllı gıdalar, balık, baklagiller ve çok az doğal kırmızı et ile beslenen çiftlerin yumurta ve sperm kalitelerinde artış belirlendi. Amerikalı uzmanlar, sağlıklı beslenmenin zeytinyağlı sofra ile bağlantılı olduğunu belirtti.