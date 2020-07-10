Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 10.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    Akdeniz tarzı

    ve İmmunolojisi Uzmanı Dr. , ister doğal yolla gebelik elde edebilmek, ister tedavisinde başarı oranını artırmak için çiftlere önerilen 'nın önemine dikkat çekiyor.

    Akdeniz tarzı
    Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı Dr. , ister doğal yolla gebelik elde edebilmek, ister tedavisinde başarı oranını artırmak için çiftlere önerilen 'nın önemine dikkat çekiyor. Gebelik öncesi 6 ay boyunca beslenmelerinde taze meyve sebzeler, tam tahıllı gıdalar, balık, baklagiller ve çok az doğal kırmızı et ile beslenen çiftlerin yumurta ve sperm kalitelerinde artış belirlendi. Amerikalı uzmanlar, sağlıklı beslenmenin zeytinyağlı sofra ile bağlantılı olduğunu belirtti.
    Haberler Sağlık Akdeniz tarzı
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri