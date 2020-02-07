Kanser, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Hem sevdiklerimizin hem de bizim hayatımızı tehdit eden bu hastalığın kesin bir tedavisi hala bulunmuyor. Peki kanserden korunmak için ne yapmak gerekiyor? Kanadalı Nefrolog Dr. Jason Fung, kansersiz hayatın şifrelerini TAKVİM'e açıklıyor.

BESİNLER DEĞİŞTİ…

Kanser ve beslenme arasındaki bağ, 1970'li yıllara dayanıyor. Şehirleşmenin hayatımıza girmesiyle beslenme alışkanlıkları değişiyor. Doğal ürünlerin yerini, paketli gıdalar alıyor. Yapay tatlandırıcı ve trans yağ içeren bu besinleri vücudumuzdaki hiçbir organ tanımıyor. Kanser gelişiyor. Dr. Jason Fung, kansere neden olan beslenme yanlışlarını sıralıyor:

YALNIZCA ZEYTİNYAĞI

YAĞ tüketimi ve kanser arasında güçlü bir bağ bulunuyor. Özellikle fabrikasyon gıdalarda yer alan trans yağlar, vücudun çalışma dengesini bozuyor. Mide ve bağırsak kanseri riskini artırıyor. Aşırı trans yağ tüketen kadınlarda da meme kanseri sık görülüyor. Yağın yalnızca zeytinyağı ve tereyağı gibi doğal olanlarının tercih edilmesi gerekiyor.

KIRMIZI ETE DİKKAT

ET tüketimi, kanser konusunda 'kötü çocuk' ilan ediliyor. Araştırmalar, sık et tüketiminin kolon kanseri riskini artırdığını gösteriyor. Ancak etin içerisindeki vitamin ve mineralleri de unutmamak gerekiyor. Bu nedenle etin aşırı tüketiminden uzak durulması, haftada yalnızca iki gün yenilmesi öneriliyor.

MEYVELERLE BARIŞIN!

Sebze ve meyveler, antioksidan etkisi sayesinde kansersavar özellik gösteriyor. Yeşil yapraklı sebzeler, içerdiği lif sayesinde bağırsak sağlığını koruyor. Turp, lahana, karalahana, Brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, roka, tere, hardal gibi besinler de erkeklerde prostat kanseri riskini azaltıyor.

HAYAT KURTARAN BESİNLER

SARIMSAK: Tümör oluşumunu engeller.

CEVİZ: Her gün 3-4 adet yendiğinde prostat kanseri riskini azaltır.

KEFİR: Bağışıklığı güçlendirir. Kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller.

ZERDEÇAL: İçerdiği kurkumin maddesi sayesinde tümörle savaşır.

YEŞİL ÇAY: Kanseri önler.

YARIN: KABIZLIK

DR. JASON FUNG - SAĞLIK MUTFAKTA BAŞLAR-3