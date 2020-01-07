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Dertlere deva börülce

her mutfakta bulunan , mercimek, nohut, bakla, barbunya, börülce gibi , bolca bitkisel protein içeriyor. C, A, D ve E vitaminlerinden zengin olan kuru baklagiller, hastalıklara savaş açıyor.

Dertlere deva börülce
Hemen her mutfakta bulunan kuru fasulye, mercimek, nohut, bakla, barbunya, börülce gibi , bolca bitkisel protein içeriyor. C, A, D ve E vitaminlerinden zengin olan kuru baklagiller, hastalıklara savaş açıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

İÇERİSİNDE kolesterol ve doymuş yağ bulunmaz. Bu sayede kalp sağlığını destekler.

KALSİYUM deposu olan kuru baklagiller, kemikleri güçlendirir.

BAĞIŞIKLIĞI destekler. Hastalıklara karşı korur.

KAN şekerini dengeler. Diyabeti önler.

LİFLİ yapıları sayesinde tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.

SİNDİRİMİ hızlandırır. Kabızlığı bitirir.

POSALI özelliği sayesinde kolon ve rektum kanserinden korur

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