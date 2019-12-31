Yılbaşı sofraları iştah kabartıyor. Dyt. Berna Ertuğ ise sağlıklı yılbaşı akşamı için şu önerilerde bulunuyor:

1 AKŞAM yemeğine hafif bir çorba ve yoğurtla hazırlanmış bir meze ile başlayın.

2 KIRMIZI et yerine balık, hindi ve tavuk eti tercih edin.

3 KIRMIZI et tüketilecekseniz, fırında veya ızgara tercih edin.

4 ANA yemeğin yanında sebze tüketin. 5 SÜTLÜ ya da meyveli tatlılar yiyin.

6 YEMEKLERİ yavaş yiyin ve çok çiğneyin.

7 YILBAŞI sofrasında yemeği çok geç saatte yemeyin.

8 KIZARTMA yerine yoğurtlu, zeytinyağlı sebzeler yiyin.

9 SOFRADAKİ meze çeşitlerinden en fazla 1-2 kaşık alın.

10 MENÜDE pilav veya makarna varsa, ekmek yemeyin.