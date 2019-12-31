Bugünkü
Takvim

Yılbaşı yemeği için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte sağlıklı bir için öneriler...

Yılbaşı sofraları iştah kabartıyor. Dyt. Berna Ertuğ ise sağlıklı yılbaşı akşamı için şu önerilerde bulunuyor. Akşam yemeğine hafif bir çorba ve yoğurtla hazırlanmış bir meze ile başlayın...

Yeni yıl onunla daha sağlıklı

Yılbaşı sofraları iştah kabartıyor. Dyt. Berna Ertuğ ise sağlıklı yılbaşı akşamı için şu önerilerde bulunuyor:

1 AKŞAM yemeğine hafif bir çorba ve yoğurtla hazırlanmış bir meze ile başlayın.

2 KIRMIZI et yerine balık, hindi ve tavuk eti tercih edin.

3 KIRMIZI et tüketilecekseniz, fırında veya ızgara tercih edin.

4 ANA yemeğin yanında sebze tüketin. 5 SÜTLÜ ya da meyveli tatlılar yiyin.

6 YEMEKLERİ yavaş yiyin ve çok çiğneyin.

7 YILBAŞI sofrasında yemeği çok geç saatte yemeyin.

8 KIZARTMA yerine yoğurtlu, zeytinyağlı sebzeler yiyin.

9 SOFRADAKİ meze çeşitlerinden en fazla 1-2 kaşık alın.

10 MENÜDE pilav veya makarna varsa, ekmek yemeyin.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriYılbaşı yemeği için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte sağlıklı bir yılbaşı sofrası için öneriler...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri