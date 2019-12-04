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İşte soğuk algınlığı, ve e iyi gelen mucizevi besinler

Soğuk algınlığı, ve , havaların soğumasını bekliyor. Beslenme ve , hastalıklardan koruyacak besinleri sıralıyor...

Sağlığınız ona emanet

Soğuk algınlığı, ve , havaların soğumasını bekliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, hastalıklardan koruyacak besinleri sıralıyor:

NAR: Yüksek lif içerir. A ve C vitamininden zengindir. Bağışıklığı güçlendirir.

YOĞURT: Probiyotik deposudur. Soğuk algınlığından korur.

ISPANAK: Haftada iki kez ıspanak yemek bağışıklığı güçlendirir.

KARNABAHAR: Kansere karşı korur. Şişkinlik ve hazımsızlığı engeller.

BADEM-CEVİZ-FIRDIK: Antioksidan deposudur. Bağışıklığı güçlendirir.

SARIMSAK: Doğal antibiyotiktir. Her gün 2-3 diş tüketmek gerekir.

PANCAR: Lif deposudur. Kabızlığı önler.

TURUNÇGİLLER: Soğuk algınlığından korur.

BALKABAĞI: Gribi önler. Tok tutar. Kabızlığı önler.

IHLAMUR: Vücuttaki enfeksiyonları yok eder. Bağışıklığı destekler.

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