Soğuk algınlığı, grip ve bronşit, havaların soğumasını bekliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, hastalıklardan koruyacak besinleri sıralıyor:
NAR: Yüksek lif içerir. A ve C vitamininden zengindir. Bağışıklığı güçlendirir.
YOĞURT: Probiyotik deposudur. Soğuk algınlığından korur.
ISPANAK: Haftada iki kez ıspanak yemek bağışıklığı güçlendirir.
KARNABAHAR: Kansere karşı korur. Şişkinlik ve hazımsızlığı engeller.
BADEM-CEVİZ-FIRDIK: Antioksidan deposudur. Bağışıklığı güçlendirir.
SARIMSAK: Doğal antibiyotiktir. Her gün 2-3 diş tüketmek gerekir.
PANCAR: Lif deposudur. Kabızlığı önler.
TURUNÇGİLLER: Soğuk algınlığından korur.
BALKABAĞI: Gribi önler. Tok tutar. Kabızlığı önler.
IHLAMUR: Vücuttaki enfeksiyonları yok eder. Bağışıklığı destekler.
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