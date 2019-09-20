Eylül ayının gelmesiyle mevsim değişiyor. Yaz mevsimi yerini serinliğe bırakıyor. Bu durum vücudu olduğu kadar yaşamsal organları da etkiliyor. Yapılan araştırmalar, kış aylarında kalp krizi vakalarının daha sık görüldüğünü gösteriyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayhan Atakan, mevsim geçişlerinde kalp sağlığını korumanın şifrelerini açıklıyor.

STRES VE HAREKETSİZLİK

Vücudun en hayati organı olan kalp, yanlış beslenme hareketsiz ve stres gibi faktörlerden olumsuz etkileniyor. Kalp hastalarının ilaç kullanımına bile dikkat etmesi gerekiyor. Dr. Atakan, sonbahara geçişlerde kalp yetmezliği hastalarının doktorlarına başvurarak ilaçlarını yeniden ayarlatmalarını öneriyor. Kalp yetmezliği hastaları, bir kısmı diüretik dediğimiz idrar söktürücü etkisi olan ilaçları kullanıyor. Bu ilaçlar, kalp yetmezliğine bağlı gelişecek ödem ve nefes darlığını azaltıyor. Bu ilaçlar ayrıca vücutta fazla su birikmesini de engelliyor. Bu nedenle sonbahara geçişlerde kalp yetmezliği hastalarının kardiyologlarına başvurması, diüretik başta olmak üzere ilaçların ayarlanması önem taşıyor. Mevsim değişiklikleri, insan vücudunu ve sağlığını yakından etkiliyor. Ani değişen hava şartları ve kısa süre içinde oluşan ısı farklılıklarına vücudumuz hem fiziksel, hem psikolojik olarak adapte olmakta zorlanıyor.

UYKUNUZU DÜZENLEYİN

Güneş ışığı ile fiziksel ve psikolojik açıdan vücudu zinde hissettiriyor. Ancak sonbaharın geldiği ve güneşin daha erken batmaya başladığı şu günlerde son buluyor. Serotonin dediğimiz mutluluk hormonunun salınımı, güneş ışığının azalmasına bağlı olarak azalmakta, bunun aksine melatonin dediğimiz uyku hormonunun salınımı artırıyor. Değişimler uyku düzeninde büyük değişimlere neden oluyor.

YOĞURT YİYİN

Mevsimsel geçişlerde özellikle de havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yağlı ve karbonhidratlı besinlerin tüketimi artıyor. Dışarı çıkma ve hareket etme miktarı da azalıyor. Bu durum, kiloları beraberinde getiriyor. Göbek bölgesinde yaşanan yağlanma, kalp krizi riskini artırıyor. Fazla kilolardan kurtulmak için şu uyarıları dikkate almak gerekiyor:

Paketli ürünleri yemeyin.

Doymamış yağ tüketin (Az yağlı süt, peynir ve yoğurt)

Bol bol omega-3 alın (Balık)

Antioksidanlardan yararlanın (E vitamini, kuruyemiş)

Lifli beslenin (Sebze, meyve)

Egzersizden kaçmayın

YARIN: TUZDAN UZAK DURUN

KARDİYOLOJİ UZMANI DR. AYHAN ATAKAN - KALBİNİN SESİNİ DİNLE -2

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL