En sevilen kabuklu kuruyemişlerden ceviz, sağlığı koruyor. Her gün, 3-4 adet ceviz yemek, vücudu onarıyor. Folik asit, E vitamini, demir ve fosfor içeren ceviz, diz ağrılarını da dindiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kalbin en büyük dostudur.
Sindirimi düzenler. Bağırsakları temizler. Hazımsızlığı bitirir.
Beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer'dan korur.
Prostat, göğüs ve pankreas kanseri riskini azaltır.
Diyabete karşı koruma sağlar.
Kemikleri ve kasları güçlendirir.
- Sağlık
- 21.07.2019
- Gazete
Her gün ceviz yemek vücudu onarıyor
En sevilen kabuklu kuruyemişlerden ceviz, sağlığı koruyor. Her gün, 3-4 adet ceviz yemek, vücudu onarıyor. Folik asit, E vitamini, demir ve fosfor içeren ceviz, diz ağrılarını da dindiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
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