En sevilen kabuklu kuruyemişlerden ceviz, sağlığı koruyor. Her gün, 3-4 adet ceviz yemek, vücudu onarıyor. Folik asit, E vitamini, demir ve fosfor içeren ceviz, diz ağrılarını da dindiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kalbin en büyük dostudur.

Sindirimi düzenler. Bağırsakları temizler. Hazımsızlığı bitirir.

Beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer'dan korur.

Prostat, göğüs ve pankreas kanseri riskini azaltır.

Diyabete karşı koruma sağlar.

Kemikleri ve kasları güçlendirir.