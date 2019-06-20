Modern hayatın getirdiği yanlış beslenme, GDO'lu ürünler ve fazla kilo vücut yapısını bozuyor. Erkeklerde jinekomastiye yani meme büyümesine neden oluyor. Estetik, Plastik ve Rekontrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, bu sağlık sorunuyla ilgili TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor. Testosteron ve östrojenlerin düzensizliği ya da dengesizliğinin meme büyümesine yol açtığını belirten Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, "Tiroit hormonun fazla salgılanması, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizlikleri ve siroz da jinekomastiye sebep olabilir. Sabunlarda ve şampuanlarda bulunan çay ağacı, lavanta yağları gibi içinde hormonal durumları etkileyen maddeler de etkendir" diyor.
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