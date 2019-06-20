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GDO'lu ürünler ve fazla kilo vücut yapısını bozuyor, erkeklerde ne yol açıyor

Jinekomastinin ameliyatla tedavisine değinen Op. Dr. Uçkunkaya, “Meme başının altından yarım daire şeklinde ufak bir kesik yapılır ve meme bezi çıkartılır. İşlem ağrılı bir ameliyat değildir” diyor.

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Modern hayatın getirdiği yanlış beslenme, GDO'lu ürünler ve fazla kilo vücut yapısını bozuyor. Erkeklerde jinekomastiye yani ne neden oluyor. Estetik, Plastik ve Rekontrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, bu sağlık sorunuyla ilgili TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor. Testosteron ve östrojenlerin düzensizliği ya da dengesizliğinin meme büyümesine yol açtığını belirten Op. Dr. , "Tiroit hormonun fazla salgılanması, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizlikleri ve siroz da jinekomastiye sebep olabilir. Sabunlarda ve şampuanlarda bulunan çay ağacı, lavanta yağları gibi içinde hormonal durumları etkileyen maddeler de etkendir" diyor.

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