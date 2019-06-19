ÇAĞIN vebası kanser, günümüzde adıyla bile korkutmaya yetiyor. Neredeyse her eve giren, geç kalındığında hayatı tehdit eden bu hastalık, salgın gibi yayılıyor. Peki, kanserden korunmak için neler yapmak gerekiyor? Fitoterapi, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, kanserden korunmak için alınması gereken tedbirleri TAKVİM okuyucuları için anlatıyor...

Kanserin bu kadar yaygınlaşmasının sebebi nedir?

Çevre-gıda kirliliği, alkol ve sigara tüketimi gibi zararlı alışkanlıkların artması, şişmanlık, şeker hastalığı ve insülin direnci ve hareketsizlik kanser riskini artırıyor. Tuz ve şeker tüketiminin artması, duygu durumu bozuklukları, stres ve uyku bozukluklarının artış göstermesi, insanların daha uzun süre yaşaması kanserin kaçınılmaz kılıyor.

Şeker tüketimi ve paketli gıdalar kanser riskini artırır mı?

Yapılan çalışmalar ve gözlemler kanser riskini arttırdıkları yönünde. Şişmanlık, şeker hastalığı ve insülin direnci gibi kanser riskini arttıran sağlık sorunlarının sık görülmesinin temelinde hareketsizlik yatıyor. Yine tüm dünyada kişi başı şeker tüketimi ve endüstriyel paketli gıdaların tüketimi artış gösteriyor. Paketli gıdaların büyük çoğunun kalitesiz kalori içermesi, besin değerlerinin ve lif içeriklerinin düşük olması, bağımlılık yaparak tüketimini arttıracak katkı maddeleri, şeker, tuz ve sağlıksız trans yağ içermeleri sağlık için risklidir.

Kadın ve erkeklerde en sık görülen kanser türleri hangileridir?

Erkeklerde akciğer, prostat, mesane ve mide kanseri sık görülürken; kadınlarda meme, tiroit, kalınbağırsak, rahim ve akciğer kanserleri sık görülmektedir.

Kanser, önlenebilir mi?

Kanserin en ucuz ve kesin tedavisi korunmadır. Beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri ile kanseri yüzde 40 civarında engelleyebiliriz. Akdeniz tipi beslenme kanser riskini yüzde 20 engeller.



Zeytinyağı, ceviz ve fındık...

AKDENİZ diyeti, Dünya Sağlık Örgütü tarafından en sağlıklı beslenme tarzı olarak biliniyor. Bu beslenme tarzında taze meyve ve sebzeler ile beslenme, zeytinyağlı sebze ve baklagillerin tüketimi yoğunlukta oluyor. Kırmızı etin sınırlı tüketildiği Akdeniz diyetinde, ceviz, fındık, badem ve avokado tercih ediliyor. Bu tip beslenme, kanserin yanı sıra Alzheimer'dan da koruyor.

PROF.DR. CANFEZA SEZGİN - KANSERSİZ HAYATIN ŞİFRESİ-1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: KİLO KİLO KANSER