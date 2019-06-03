Kuşkonmaz mucizesi

Besleyici içeriği sayesinde kuşkonmaz, vücuda güç veriyor. A, C, K ve B vitaminlerinden zengin bu sebze, içerdiği folik asit sayesinde kanserden koruyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor.
Sindirim sistemini rahatlatır.
İdrar söktürücü özelliği vardır.
Romatizma hastalığından korur.
Diyabete iyi gelir.
Kalp krizi riskini azaltır.
sindirimi güçlendirir.
Beyni güçlendirir.
Egzama gibi cilt hastalıklarının ilacıdır.
Kansızlığı engeller.
Kanı temizler.
Kolesterolü düşürür.
Hollywood yıldızı Julia Roberts, beslenme sırrını açıkladı. 51 yaşındaki oyuncu her gün kuşkonmaz yediğini, bu sayede formda ve genç kaldığını anlattı.
Sindirim sistemini rahatlatır.
İdrar söktürücü özelliği vardır.
Romatizma hastalığından korur.
Diyabete iyi gelir.
Kalp krizi riskini azaltır.
sindirimi güçlendirir.
Beyni güçlendirir.
Egzama gibi cilt hastalıklarının ilacıdır.
Kansızlığı engeller.
Kanı temizler.
Kolesterolü düşürür.
Hollywood yıldızı Julia Roberts, beslenme sırrını açıkladı. 51 yaşındaki oyuncu her gün kuşkonmaz yediğini, bu sayede formda ve genç kaldığını anlattı.
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