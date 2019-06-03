Bugünkü
Takvim

Kuşkonmaz mucizesi

Besleyici içeriği sayesinde kuşkonmaz, vücuda güç veriyor. A, C, K ve B vitaminlerinden zengin bu sebze, içerdiği folik asit sayesinde den koruyor.

Kuşkonmaz mucizesi
Besleyici içeriği sayesinde kuşkonmaz, vücuda güç veriyor. A, C, K ve B vitaminlerinden zengin bu sebze, içerdiği folik asit sayesinde den koruyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor.
Sindirim sistemini rahatlatır.
İdrar söktürücü özelliği vardır.
Romatizma hastalığından korur.
Diyabete iyi gelir.
Kalp krizi riskini azaltır.
sindirimi güçlendirir.
Beyni güçlendirir.
Egzama gibi cilt hastalıklarının ilacıdır.
Kansızlığı engeller.
Kanı temizler.
Kolesterolü düşürür.




Hollywood yıldızı Julia Roberts, beslenme sırrını açıkladı. 51 yaşındaki oyuncu her gün kuşkonmaz yediğini, bu sayede formda ve genç kaldığını anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKuşkonmaz mucizesi
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri