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Sarımsak her derde deva! Uzmanlardan 'sarımsak' uyarısı: Kokusuna aldırmayın, her gün tüketin

Sarımsak, tüm dertlere derman oluyor. Kolesterolü düşüren, artıran bu besin, den koruyor. Dr. , “Kokusuna aldırmayın, her gün tüketin” diyor...




Uzun ve sağlıklı bir ömrün yolu doğadan geçiyor. Toprakta yetişen, doğal ve işlenmemiş olan her besin, vücut için ilaç etkisi gösteriyor. ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, ezber bozan bilgilerini açıklıyor. Alzheimer'dan kansere, romatizmadan diyabete kadar yüslerce hastalığa iyi gelen 'şifalı' besinleri sıralıyor...

SARIMSAK MİDENİN İLACI
Doğal bir sağlık savaşçısı olan sarımsak, vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri barındırıyor. Kolesterolü düşüren, kanserle savaşan sarımsağın, cinsel gücü ve isteği artırdığı biliniyor. Kokusu nedeniyle çok tüketilmeyen bu mucize besinin sağlığa olan faydaları şöyle sıralanıyor:

Enfeksiyonu temizler.
Düzenli tüketilmesi, tansiyon ve kolesterolü dengeler. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.
Kanser önleyicidir. Özellikle prostat ve mide kanserinden korur.

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