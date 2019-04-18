Sağlıklı bir hayatın yolu tüketilen besinlerden geçiyor. Doğal besinler hastalıklarla mücadelede ilaç etkisi gösteriyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, paketli gıdalardan uzak durulmasını; bunun yerine toprakta yetilen meyve ve sebzelere sofralarda yer açılmasını öneriyor. Hastalıklarla savaşan mucize besinleri sıralıyor:



BAĞIRSAK DOSTU KAKULE

Zencefilgiller familyasından gelen bir tür olan kakule bitkisi, yemeklere lezzet katıyor. Hindistan'da bolca tüketilen kakule, içerdiği antioksidan ile vücudu koruyor. Diş eti enfeksiyonlarını önleyen, boğaz ağrısı ve tüberkülozla savaşan kakule, sindirimi hızlandırıyor. Bağırsakları güçlendiren bu baharın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Mide bulantısı, kabızlık ve ishal gibi sindirim sıkıntılarını giderir.

Mide hastalıklarına karşı koruma sağlar. Ülser hastalığı ile savaşır.

Vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır. Kolon kanserinde tümörlü hücreleri tok eder.



​MEME KANSERİNDEN KORUR

Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olan kahve, şifa dağıtıyor. Günde üç fincan kahve içmenin, sağlığa olan faydalarına değinen uzmanlar, antioksidan deposu bu içeceğin kalp ve damar sağlığını koruduğunu açıklıyor. Kahve yaprakları ve köklerinden elde edilen karışımlar, yüksek ateş, öksürük ve zatürre tedavisinde kullanılıyor. Karaciğer hastalıklarını önleyen kahvenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Erkekleri Parkinson'dan korur.

Kahve, tansiyonu düşürür. Menopoz sonrası dönemde, kadınlarda görülen hastalıkları iyileştirir.

Günde bir fincan kahve tüketmek, karaciğer sağlığını korur. Siroz rahatsızlığını önler.

Kahve, hafızayı güçlendirir. Beyin hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Kadınlarda, TİP-2 diyabet hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Meme kanserine karşı korur.

MİS GİBİ ŞİFA

Güzel kokusu ile karanfil, manganez, magnezyum, C ve K vitaminleri ile lif içeriyor. Anti bakteriyel içeriği iltihaplarla savaşıyor. Bir tutam karanfil tozu ve tarçın yağı ile elde edilen macun, baş ağrısından koruyor. Acıyı dindiriyor. Diş ağrısına iyi gelen karanfilin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

San Francisco'da yapılan araştırmaya göre karanfil, kalp ve damar sağlığını koruyor. Kolesterolü düşürüyor.

İltihap ve enfeksiyonu bitiriyor.

Mantar hastalığına karşı savaşıyor.

Akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Kanserli hücrelerin yayılmasını engelliyor.

Karanfil yağı, sürüldüğü bölgede ağrıları dindiriyor.

Erkeklerde erken boşalma sorununu bitiriyor.

İNCİRLE TADINIZ KAÇMASIN

Yaşı ve kurusuyla ağızları tatlandıran incir, lifli yapısı ile dikkat çekiyor. Potasyum, magnezyum, kalsiyum ve demir deposu incir, vücuda enerji veriyor. Hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Cilt hastalıklarını önler.

Lifli içeriği ile sindirimi hızlandırır. Bağırsakları güçlendirir.

Doygunluk hissi verir. Zayıflatır.

Kalp hastalıklarına karşı korur.

Kanserle savaşır. Tümörlü hücreleri küçültür.

Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur.

DR. DAVİD GROTTO/ HAYAT KURTARAN BESİNLER 8

YARIN: ROMATİZMAYA KARNABAHAR