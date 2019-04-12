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Bal vücuda güç veriyor! İşte hastalıklara iyi gelen besinler...

Ağızları tatlandıran bal, vücuda güç veriyor. İçerdiği vitaminler ile kolesterolü düşürüyor. Bağırsakları temizliyor. Mesane ini bitiriyor...




Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran ABD'li Dr. David Grotto, besinlerin tedavi edici gücünü açıklıyor. Kanserden kolesterole, romatizmadan diyabete kadar yüzlerce hastalığa iyi gelen besinleri sıralıyor:

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