Egzamanın çaresi zerdeçalda gizli

Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Bitkiler, kanserden Alzheimer'a, felçten epilepsiye kadar tüm hastalıkların iyileşmesinde ilaç etkisi gösteriyor. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji, bitkilerin iyileştirici gücünü açıklıyor...

CİLDİ TEMİZLER

Sık görülen cilt sorunlarından egzamanın tedavisi bitkilerden geçiyor...

BİBERİYE YAPRAĞI:Ciltte kan akışını artrırır. Cildin, biberiye çayı ile günde 3 kez yıkanması önerilir.

CADI FINDIĞI: Kızarıklık ve iltihabı azaltır. Kremi sorunlu bölgelere sürün.

CEVİZ YAPRAĞI: Enfeksiyonlara karşı cildi korur. Aşır terlemeyi durdurur. Esansı ile cildi 2-3 kez yıkamak gerekir.

HATMİ KÖKÜ: Cilt üzerinde koruyucu tabaka oluşturur. Enfeksiyonları önler.





KISIRLIĞIN İLACI...

Kısırlık, günümüz erkeklerinde sık görülen sağlık sorunlarının başında geliyor. Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırmada şu bitkiler etkili oluyor...

GİNGSEN: Sperm hücrelerinin sayısını ve hareketliliğini artırır. Testosteron düzeyini yükseltir. Tabletlerini günde bir kez almak yeterlidir.

KOHOŞ KÖKÜ: Sperm hücrelerinin hareketliliğini artırır. Kapsüllerinin günde bin mg alınması önerilir.

FELÇTEN KORUR

Yüksek tansiyonun neden olduğu bu sağlık sorunu hayatı tehdit ediyor. Bitkiler, bu riski azaltıyor.

ALIÇ: Küçük felçlerden sonra kan damarlarını korur. Kapsüllerini günde 3 kere 250 mg almak gerekir. Prostatı iyileştirir Erkeklerin korkulu rüyası prostatın tedavisi bitkilerden geçer.

ISIRGANOTU KÖKÜ: Büyüme hormonunun prostat üzerindeki etkisini azaltır. Kapsüllerini günde bin 500 mg almak yeterlidir.

MELİSA MUTLU EDER

Depresyon, günümüzde en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Bitkiler ise ruh sağlığını iyileştiriyor. Mutluluk veriyor.

KEDİ OTU: Sinirleri yatıştırır. Kaygıyı ve huzursuzluğu giderir ve rahatlatır. Tabletlerinin günde 3 kere 50 mg alınması önerilir.

MELİSA: Stresli dönemlerde sindirim organları ve mideye yardımcı olur. Çayını günde bir kez için.

ZERDEÇAL: Egzama ağrısını keser. İyileşmeyi hızlandırır. Esansının yara üzerine günde iki kez uygulanması gerekir. Şişesini güneş ışığından uzak tutun.

BİTKILERİN GÜCÜ ADINA- UZMAN ECZACI ANOOSHİRVAN MİANDJİ

YARIN: HAZIMSIZLIK İÇİN NANE