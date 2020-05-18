



İşte o sırada onların yanına başka bir melek geldi, ve bana "Korkma!" dedi. Bir de elimde kalın ipek kumaş parçası gibi bir şey vardı. Onunla cennetin neresine işaret etsem, oraya doğru uçuyordum. Bu rüyamı Peygamber Efendimizin eşi Hafsa ablama anlattım O da Rasûl-i Ekrem Efendimize söyledi. Bunun üzerine Allah'ın Resûlü: "Abdullah ne iyi adam! Keşke bir de gece namazı kılsa!" buyurdu.



BİR AYET

"DE Kİ: "Peygamber olarak gelen ilk insan ben değilim ki! Dünya hayatında benim ve sizin başınıza neler geleceğini bilemem.

Ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyarım. Çünkü ben açıkça uyaran bir elçiden başka bir şey değilim." (Ahkaf, 9)



BİR HADİS

"İMAM, 'Amin' dediği zaman sizde amin deyiniz. Çünkü kimin 'Amin' demesi meleklerin 'Amin' demesi vaktine denk gelirse, o kişinin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Ezan 111)



SORU - CEVAP



1- İçki içen birinin çocuğuna sadaka verilir mi?

ÇOCUĞUNA ve eşine sadaka verilebilir ama içen kişi o parayı alıp içkiye, kumara götürecekse ona veremezsiniz. Ama kişinin çocuklarına elbise olarak, gıda olarak veya okul masrafı olarak sadaka verebilirsiniz.

Çünkü o çocuğun ya da eşinin günahı yoktur, günah içki içen kişinin kendinedir.



