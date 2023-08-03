Kemal Kılıçdaroğlu yine Ekremci medyaya salladı: Değişim talebi yoktu gündeme taşıdılar

İSTANBUL BASKISI, FONDAŞA CEZA, ZOOM, İNTERNET SİTESİ, YEMEKLER... Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı internet sitesi kuran Ekrem İmamoğlu, zoom cuntasını toplayarak 'Değişim A Takımı'nı oluşturdu. Son olarak bir makale yayınlayan ve 'değişim' çağrısını tekrarlayan Ekrem İmamoğlu CHP 'nin eski genel başkanları ile görüşmeler yaparak Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldırmaya çalışıyor.

EKREM İMAMOĞLU VE KEMAL KILIÇDAROĞLU ARASINDA KOLTUK KAVGASI Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez 'geminin kaptanı benim' diyerek koltuktan kalkmayacağının sinyalini verirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' diyerek peş peşe çıkışlar yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise delege kozunun yanısıra yaptığı atamalar ve görevden almalarla elini güçlendirmeye çalışıyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın Halk TV'ye maddi desteği kesen Kılıçdaroğlu İmamoğluna da her fırsatta İstanbul'u işaret ediyor..

Öyle ki Kılıçdaroğlu kaybedileceğini bildiği İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday yaparak siyasetten silmeyi ve koltuğunu sağlama almayı hedefliyor.

YİNE FONDAŞ MEDYAYA SALLADI

Koltuk kavgası sürerken Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin kendisine yönelttiği bir soruya fondaş medyayı hedef alarak yanıt verdi.