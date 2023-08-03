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Kemal Kılıçdaroğlu yine Ekremci medyaya salladı: Değişim talebi yoktu gündeme taşıdılar

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimin ardından başlayan 'değişim' kavgası boyut kazanarak devam ediyor. "İstifa" ve "değişim" çağrılarına kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu faturayı yine fondaş medyaya kesti. Daha önce Ekremci Halk TV'ye maddi desteği sonlandıran Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "Halkın yüzde 80’i, partililerin de yüzde 68’i değişim istiyor, halkı duymuyor musunuz?" sorusuna, "Bu tür talepler yoktu, bir hafta içerisinde basının gündeme taşıması ile bu tartışmalar başladı" şeklinde yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı "Halk TV'nin ardından hedef Sözcü TV ve Cumhuriyet mi?" sorusunu akıllara getirdi.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 19:49 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 20:31
Kemal Kılıçdaroğlu yine Ekremci medyaya salladı: Değişim talebi yoktu gündeme taşıdılar

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden yenilgiyle çıkan Cumhuriyet Halk Partisi 'değişim' sancısı çekiyor.

EKREM İMAMOĞLU VE KEMAL KILIÇDAROĞLU ARASINDA KOLTUK KAVGASI
Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez 'geminin kaptanı benim' diyerek koltuktan kalkmayacağının sinyalini verirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' diyerek peş peşe çıkışlar yaptı.

İSTANBUL BASKISI, FONDAŞA CEZA, ZOOM, İNTERNET SİTESİ, YEMEKLER...
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı internet sitesi kuran Ekrem İmamoğlu, zoom cuntasını toplayarak 'Değişim A Takımı'nı oluşturdu. Son olarak bir makale yayınlayan ve 'değişim' çağrısını tekrarlayan Ekrem İmamoğlu CHP'nin eski genel başkanları ile görüşmeler yaparak Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldırmaya çalışıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ise delege kozunun yanısıra yaptığı atamalar ve görevden almalarla elini güçlendirmeye çalışıyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın Halk TV'ye maddi desteği kesen Kılıçdaroğlu İmamoğluna da her fırsatta İstanbul'u işaret ediyor..

Öyle ki Kılıçdaroğlu kaybedileceğini bildiği İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday yaparak siyasetten silmeyi ve koltuğunu sağlama almayı hedefliyor.

YİNE FONDAŞ MEDYAYA SALLADI
Koltuk kavgası sürerken Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin kendisine yönelttiği bir soruya fondaş medyayı hedef alarak yanıt verdi.

CHP yandaşı T24'te yer alan iddiaya göre "değişim" isteyen CHP'liler Kılıçdaroğlu'na "Halkın yüzde 80'i, partililerin de yüzde 68'i değişim istiyor, halkı duymuyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

"BÖYLE BİR TALEP YOKTU BASIN GÜNDEME GETİRİNCE BAŞLADI"
Kılıçdaroğlu ise böyle bir talebin olmadığını savunarak, "Bu tür talepler yoktu, bir hafta içerisinde basının gündeme taşıması ile bu tartışmalar başladı" yanıtını verdi.

HEDEF EKREMCİ MEDYA
Kılıçdaroğlu bu sözleri "Ekremci medyayı hedef aldı." yorumlarını da beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu daha önce Halk TV'ye maddi deteği keserek 'medya operasyonunu' başlatmıştı.

Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona erdi.

ÖNCE HALK TV'YE "EKREM CEZASI"
CHP ile Halk TV arasında ipleri atan fesihnameyi Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği Eren Erdem duyurdu. Karar, "İmamoğlu yandaşı" haline gelen Halk TV'ye "intikam cezası" olarak yorumlandı.

Halk TV yönetimi ise CHP ile yapılan anlaşmanın, CHP grup toplantıları ve bazı genel başkan yardımcılarının yayınlanması karşılığı yapılan bir anlaşma olduğunu savundu.


KILIÇDAROĞLU'NDAN 'SATILIK KALEMLER'E: KİMİN, NE KADAR MAAŞ ALDIĞINI BİLİYORUM
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerilim ve kaosla geçen belediye başkanları toplantısında "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu daha önce de Ekremci medyayı "Satılık kalemler" sözleriye hedef almıştı.

ODATV'Yİ "EKREM FONLUYOR" GÖNDERMESİ YAPTI
Ekremci Halk TV'ye kesik atan Kılıçdaroğlu, Soner Yalçın'ın Odatv'sini de yerden yere vurdu. "Odatv'nin geliri nereden onu sorun?" diyerek "İmamoğlu tarafından fonlanıyorlar" imasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Eskiden Odatv'yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum" dedi.

CHP SÖZCÜ TV VE HALK TV'Yİ 'HAİN' İLAN ETTİ
Öte yandan CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Köyceğiz'de yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek, "Halk TV, Sözcü TV ihanet çetesi arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

FONDAŞLIKLARI TESCİLLENDİ: "PARAYI CHP'DEN ALIYORLAR"
Hem Halk TV hem de Sözcü TV'nin 'fondaş' olduğunu itiraf eden Erol, "İhanet çetesi arkadaşlar. Parayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN MADARA ETME, İMAMOĞLU'NA ALAN AÇMA YAYINI
28 Mayıs'taki hezimet sonrası Halk TV ve Sözcü TV Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarla 'değişim' ateşini harladı. Durum öyle bir boyut kazandı ki SÖZCÜ TV, Kılıçdaroğlu'nu madara edip istifa sürecini hızlandırma yayını bile planladı.

EKREMCİ SÖZCÜ TV'DEN KILIÇDAROĞLU'NU MADARA ETME YAYINI
Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu yayında Uğur Dündar, "Neden istifa etmediniz? Cami avlusuna terk edilmiş çocuk gibi yalnız kaldık" diye çıkıştı, Kılıçdaroğlu'na 'erdem' ayarı verip İmamoğlu'nu işaret etti.

İsmail Saymaz da Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vurup Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini öne attı. Kılıçdaroğlu'nu ters köşe yapmak için elinden geleni ardına koymadı.

Dündar ve Saymaz'dan sonra topa giren İpek Özbey de Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu kartını açtı.




CHP'nin Halk TV ile sözleşmesini feshetmesi ve Ekremci yayınlarıyla ön plana çıkan kanala ambargo uygulmasının altında bu detayların yatıyor...

CUMHURİYET'E DE TEPKİLİ
Öte yandan CHP'de "değişim" grubuna danışmanlık yaptığı öne sürülen CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'e verdiği röportaj Kılıçdaroğlu'nda büyük rahatsızlık yarattı. Sav'ın, "Kılıçdaroğlu'nun görev süresi bitti" iddiasını manşet yapan Cumhuriyet'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepki gösterdiği iddia edildi.

SIRA ONLARDA MI?
Kılıçdaroğlu'nun yaptığı son çıkışın ardından Sözcü TV'nin ve Cumhuriyet'in de Halk TV ile aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağı merak edildi.

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