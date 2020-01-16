Şehir hastanesi KPSS şartsız personel alım başvuru şartları nedir? 2020 Ocak ayı şehir hastaneleri personel kadroları!

Şehir hastanelerine personel alımları tam gaz devam ediyor. 2020 Ocak ayı Şehir Hastaneleri için yüksek maaşla personel alımları yapılacak. Türkiye geneline yayılan Şehir Hastaneleri kadrolarını büyütmeye devam ediyor. İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere yayınlanan personel alım ilanında hastane direktörü, bilgi teknolojileri yönetici ve biyomedikal sorumlusu alınacağı açıklandı. Şehir hastanelerinde görevlendirilmek isteyen adaylar için başvuru şartları da açıklandı. İşte en az lise mezunu ve KPSS şartsız Şehir Hastaneleri personel kadroları takvim.com.tr'de

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