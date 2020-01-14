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  • 15.01.2020 09:37
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 09:37

şartsız en az ilköğretim mezunu yeni alım başvuru şartları açıklandı! ile başvuru ilanları...

'siz yeni alımı ilanları () üzerinden yayınlandı. Bekçi olmak isteyenlerin merakla beklediği ilanlarına başvuru yapacak olan adaylar için bekçi alımı başvuru şartları da açıklandı. İŞKUR bekçi alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyenler için başvuru detayları haberimizde... Bekçi alım ilanlarına başvuru yapacak olan adaylar İŞKUR üzerinden özgeçmiş bilgileri doldurarak ilanlara başvuru yapılabilir. İlanlara https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2164 adresi üzerinden Meslek kısmına Bekçi yazarak yayınlanan ilanları görebilirsiniz. İşte İŞKUR ile bekçi alım başvuru ilanları...

İŞKUR ile bekçi alım başvuru ilanları yayınlandı! İşte kadrolar

İŞKUR personel alımlarına 2020 yılı ile birlikte hızla devam ediyor. İŞKUR adayların merakla beklediği bekçi alımları ile ilgili yeni ilanlar açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Gaziantep, Adana, Denizli, Bursa, Ankara, Yozgat illerinde yaşayan vatandaşlar için bekçi alım ilanı yayınlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı olmayan adayların da başvuru yapacağı bekçi alım ilanlarına başvuru yapacak olan adaylar İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan personel alım ilanına bekçi olarak görev yapacak personellerde aranan başvuru şartları açıklandı.

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