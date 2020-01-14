İŞKUR personel alımlarına 2020 yılı ile birlikte hızla devam ediyor. İŞKUR adayların merakla beklediği bekçi alımları ile ilgili yeni ilanlar açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Gaziantep, Adana, Denizli, Bursa, Ankara, Yozgat illerinde yaşayan vatandaşlar için bekçi alım ilanı yayınlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı olmayan adayların da başvuru yapacağı bekçi alım ilanlarına başvuru yapacak olan adaylar İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan personel alım ilanına bekçi olarak görev yapacak personellerde aranan başvuru şartları açıklandı.

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