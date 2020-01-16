Kamuya ve köylere yüzlerce bekçi alımı yapılacak. Bu bağlamda müjdeli haber geldi. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz 2020 yılında yapılacak bekçi alımları için açıklama yaptı. 172 kır bekçisi 500 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. 2020 yılında 672 kişilik ilan açıklanacak.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz yaptığı değerlendirmede, 20 bin aranan kişileri yakaladığı ve 3 bin 672 olaya suç üstünde iken müdahale ederek engellediğini ifade etti. Buna göre gece devriyeleri atan bekçiler önemli görevlerini sürdürmeye devam ederken, bu kadrolarda yeni istihdamlar da devam edecek.

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