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  • 17.01.2020 09:07
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 09:07

nedir, görevleri nelerdir? Kamuya ve köye yüzlerce kır bekçisi başvuru şartları açıklandı!

Kamu kurumlarına bekçi alımlarının ardından yeni bir açıklama sonrası adaylar alımlarını merak etmekteler. Kır bekçisi nedir? Kır bekçisi nasıl olunur ve bu personeller ne kadar maaş alırlar? Çarşı ve Kanununda Kır bekçisi tanımı geçmemektedir. Bilindiği gibi mahalle ekçilerin yanı sıra köylere alınan bekçiler için ayrılan kadro için 172 kontenjan ayrılması bekleniyor. Bekçiler, güneşin batışından doğuşuna kadar görev yaparlar. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından olağanüstü durumlarda vali veya kaymakamın emriyle gündüz de çalıştırılabilirler. Bunun dışında hiçbir şekilde gündüz çalıştırılamazlar.

Kamuya ve köylere yüzlerce kır bekçisi başvuru şartları açıklandı!

Kamuya ve köylere yüzlerce bekçi alımı yapılacak. Bu bağlamda müjdeli haber geldi. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz 2020 yılında yapılacak bekçi alımları için açıklama yaptı. 172 kır bekçisi 500 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. 2020 yılında 672 kişilik ilan açıklanacak.
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz yaptığı değerlendirmede, 20 bin aranan kişileri yakaladığı ve 3 bin 672 olaya suç üstünde iken müdahale ederek engellediğini ifade etti. Buna göre gece devriyeleri atan bekçiler önemli görevlerini sürdürmeye devam ederken, bu kadrolarda yeni istihdamlar da devam edecek.

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