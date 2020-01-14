İŞKUR şu aralar oldukça yoğun durumda personel ilanları yanısıra TYP başvuruları da oldukça merak ediliyor. TYP kapsamında istihdam edilen adaylar farklı alanlarda istihdam edilmekte olup bu alanlara yönelik açılacak olan yeni ilanlar İŞKUR tarafından belirlenmektedir. En fazla 9 ay süren ve haftalık 45 saat iş süresi olan İŞKUR TYP personel alım ilanlarında adaylar merakla 2020 İŞKUR TYP başvuru ne zaman başlayacak? sorusunu araştırmaya başladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

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