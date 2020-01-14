İŞKUR, 2020 Ocak ayı için personel alımlarına hız verdi. Bu bağlamda 17 kamu kurumu KPSS'li ve KPSS şartsız memur ve personel alım ilanları açıklandı. İŞKUR'un ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, 17 kamu kurum ve kuruluşları farklı tarihler arasında personel alımı yapacak. Personel alımı için bazı ilanlarda adaylardan KPSS 60 ve 70 taban puanı şartı istenirken, bazı kamu iş ilanlarında, adaylardan KPSS şartı istenmemektedir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresine girmeniz yeterlidir.

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