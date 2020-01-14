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  • 15.01.2020 09:42
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 09:42

17 kamu kurumu 'li KPSS'siz personel ve ! İşte

tarafından bugün, Ocak ayında yapan kamu kurumlarının iş ilanları listesini yayınladı! İŞKUR'un ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan iş ilanlarına göre 17 kamu kurumu 'li ve KPSS'siz olmak üzere personel alımı yapacak. Haber içeriğinde hangi kamu kurumlarının personel alımı yapacağına dair bir liste verilmiş olup, son başvuru tarihleri belirtilmiştir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

İŞKUR 17 kamu kurumuna personel ve memur alımı yapıyor

İŞKUR, 2020 Ocak ayı için personel alımlarına hız verdi. Bu bağlamda 17 kamu kurumu KPSS'li ve KPSS şartsız memur ve personel alım ilanları açıklandı. İŞKUR'un ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, 17 kamu kurum ve kuruluşları farklı tarihler arasında personel alımı yapacak. Personel alımı için bazı ilanlarda adaylardan KPSS 60 ve 70 taban puanı şartı istenirken, bazı kamu iş ilanlarında, adaylardan KPSS şartı istenmemektedir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresine girmeniz yeterlidir.

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