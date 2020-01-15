İBB 7 bin ve 4 bin TL maaşla personel alımı yapacağını duyurdu. Bu bağlamda İBB iş ilanlarına yoğun bir başvuru yapıldı. İBB Kariyer vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından en az 4 ve 7 bin lira maaşla İBB Kariyer üzerinden personel alımı başvuru şartlarına haberimizde yer verdik. İBB personel alımı ilanlarına başvura bilmek için öncelikle https://kariyer.ibb.istanbul/Account/AccountLogin sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. daha öncesinde kayıt oluşturduysanız "GİRİŞ YAP" butonuna tıklayıp e-posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yaparak https://kariyer.ibb.istanbul/Ilan/Ilanlar sayfasından başvuru şartlarını taşıdığınız ilanlara başvuruda buluna bilirsiniz.

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