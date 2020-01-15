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  • 16.01.2020 09:15
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 09:15

personel alım iş ilanları ve kadrolar - İBB 7 bin ve 4 bin TL maaşla personel alım başvuru şartları nedir?

Son günlerde en çok araştırılan konuların başında Kariyer geliyor. (İBB) tarafından en az 4 bin TL ve 7 bin TL maaş ile personel alımı yapacak. Duyurusu yapılan ilanlara şartsız başvurularını gerçekleştirebilecek İşte duyurulan boş kadrolar ve başvuru şartları...7 bin lira maaşla İBB Kariyer üzerinden sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı. İBB Kariyer üzerinden yayınlanan personel alım ilanı ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor. ı ilanını 9 Ocak 2020 tarihinde açıkladı. Başvuru şartlarına taşıyan adayların 2020 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

İBB 4 bin ve 7 bin TL maaşla personel alımı yapıyor

İBB 7 bin ve 4 bin TL maaşla personel alımı yapacağını duyurdu. Bu bağlamda İBB iş ilanlarına yoğun bir başvuru yapıldı. İBB Kariyer vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından en az 4 ve 7 bin lira maaşla İBB Kariyer üzerinden personel alımı başvuru şartlarına haberimizde yer verdik. İBB personel alımı ilanlarına başvura bilmek için öncelikle https://kariyer.ibb.istanbul/Account/AccountLogin sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. daha öncesinde kayıt oluşturduysanız "GİRİŞ YAP" butonuna tıklayıp e-posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yaparak https://kariyer.ibb.istanbul/Ilan/Ilanlar sayfasından başvuru şartlarını taşıdığınız ilanlara başvuruda buluna bilirsiniz.

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