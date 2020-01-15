İŞKUR personel ve işçi alımlarına resmi internet sitesi üzerinden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR üzerinden Bisküvi fabrikalarında görev yapacak personel arandığı açıklandı. Karaman'da bulunan 6 fabrika Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden bisküvi fabrikalarında çalışacak deneyimli bisküvi ustası personel alınacağı aktarıldı. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

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