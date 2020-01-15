İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TYP işçi alımı ilanları iş arayanlar tarafından merakla araştırılıyor. Başvuru yapmayı düşünenler İŞKUR TYP ilanları hakkında detayları öğrenmek istiyor. Kurum aracılığıyla yayımlanan ilanlarla çeşitli alanlarda personel istihdamı sağlanıyor. Peki, İŞKUR TYP işçi alımı ilanları duyuruldu mu? İşte İŞKUR TYP sayfası hakkında merak edilenler...
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İŞKUR TYP İŞÇİ ALIMI İLANLARI DUYURULDU MU?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yeni işçi alımı ilanları henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacak.
TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
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