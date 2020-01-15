2020 Ocak ayı itibari ile İŞKUR üzerinden kamu ve özel sektörlerde çalıştırılmak üzere yaklaşık 41 Bin personel alımı yapılacağı belirtildi. Alımlarla ilgili kadro dağılımı haberimizdedir. Takvim.com.tr'de hangi alanlarda en çok alım var, kamu kurumlarına yapılacak olan alımlara ilişkin detaylar yer almaktadır. İŞKUR üzerinden yayınlana kamu kurumu ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden iş yeri türünü "Kamu" olarak seçerek görmek ve online başvurmak mümkündür. İŞKUR üzerinden yayınlana yeni ilanlarda kamu kurumlarına da alımlar olup bu doğrultuda 15 Ocak 2020 itibari ile yayınlanan bazı ilanlar ve detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ