İŞKUR'dan personel alımı. İŞKUR resmi sayfasından art arda ilanlar yayımlandı. İşbaşı eğitim kursu ve mesleki eğitim kursu kapsamında yapılan personel alımları için haftanın yeni ilanları bugün geldi. Farklı şehirlere yapılan personel alımlarında ilanlar haberimizde. İŞKUR, işbaşı eğitim programı kapsamında Çocuk gelişimcisi, büro memuru, yazılım personeli, işçi, aşçı, aşçı yardımcısı, grafik tasarımcısı, ön muhasebeci, müşteri hizmetleri personeli, çoban, halkla ilişkiler personeli, şoför, kadın giyim personeli, paketleme işçisi, bilgisayar operatörü, muhasebeci gibi pozisyonlara personel alımı yapılacak. Detaylar takvim.com.tr'de

TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ