İŞKUR'dan personel alımı. İŞKUR resmi sayfasından art arda ilanlar yayımlandı. İşbaşı eğitim kursu ve mesleki eğitim kursu kapsamında yapılan personel alımları için haftanın yeni ilanları bugün geldi. Farklı şehirlere yapılan personel alımlarında ilanlar haberimizde. İŞKUR, işbaşı eğitim programı kapsamında Çocuk gelişimcisi, büro memuru, yazılım personeli, işçi, aşçı, aşçı yardımcısı, grafik tasarımcısı, ön muhasebeci, müşteri hizmetleri personeli, çoban, halkla ilişkiler personeli, şoför, kadın giyim personeli, paketleme işçisi, bilgisayar operatörü, muhasebeci gibi pozisyonlara personel alımı yapılacak. Detaylar takvim.com.tr'de
TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.