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  • 06.12.2019 17:28
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 17:30

Şehir hastanesi ve Kızılay şartsız 3-5 bin lira maaşla personel alacak

Şehir hastanesi ve Kızılay 3-5 bin lira maaşla şartsız personel alımı yapacak. Farklı illerde şehir hastaneleri bünyesine ve Türk Kızılay'ı bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı için ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda adayların farklı kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi. Ayrıca şehir hastaneleri için ise; 3 ilde şehir hastanelerine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı belirtildi. Konya , Elazığ ve Ankara illerinde bulunan şehir hastanelerine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte personel alımı başvuru şartları ve detaylar takvim.com.tr'de

Şehir hastanesi ve Kızılay 3-5 bin lira maaşla personel alacak

Kızılay ile Şehir Hastanelere personel alımı yapılacak. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında başvuru detayları sayfamızda içeriyor. Vatandaşlar personel kadrolarını internette araştırmaya başladılar. Kadrolara bakacak olursak eğer; İnsan Kaynakları Müdürü Alımı, Biyomedikal Teknikeri, Tıbbi Laboratuvar mensubu, Kalite Müdürü, İnsan Kaynakları Sorumlusu ve Laboratuvar Sorumlusu şeklinde pozisyonlarda personel alımı olacak.

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