Kızılay ile Şehir Hastanelere personel alımı yapılacak. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında başvuru detayları sayfamızda içeriyor. Vatandaşlar personel kadrolarını internette araştırmaya başladılar. Kadrolara bakacak olursak eğer; İnsan Kaynakları Müdürü Alımı, Biyomedikal Teknikeri, Tıbbi Laboratuvar mensubu, Kalite Müdürü, İnsan Kaynakları Sorumlusu ve Laboratuvar Sorumlusu şeklinde pozisyonlarda personel alımı olacak.

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