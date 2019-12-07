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  • 07.12.2019 11:19
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 11:20

ve marketler 2500-2750 TL maaşla personel alımı yapıyor! 2019 İŞKUR başvuru şartları neler?

ve marketler İŞKUR üzerinden personel alımı yapıyor. Bu alımlarda en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Türkiye'de 9 bin marketi bulunan A101 ile BİM marketlerin İŞKUR üzerinden yayımladığı ilanlara göre, alımlar Türkiye'deki birçok ilde gerçekleştirilecek. Peki, A101 ve başvuru nasıl yapılır? İŞKUR başvuru şartları neler?

İŞKUR üzerinden A101 ve BİM personel alımı yapıyor

A101 ve BİM marketler personel alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların detayları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Alımlar genellikle, reyon görevlisi, satın alma sorumlusu, depo görevlisi, işe alım asistanı, büro memuru, eğitim asistanı, muhasebeci, unlu mamuller personeli gibi kadrolara yapılacak. Peki, A101 ve BİM personel alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

A101 VE BİM İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

BİM ve A101 marketler alım ilanını İŞKUR resmi sitesi üzerinden duyurdu. Çeşitli illerde birçok pozisyon için yapılacak alımlar için İŞKUR resmi sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. En az ilkokul mezunu olma şartının arandığı iş ilanında asgari ücretin üzerinde maaş ödemesi yapılacağı belirtiliyor.

BİM Kariyer üzerinden hızlı iş başvurusu sayfasına ulaşmak ve hemen online iş başvuru kaydınızı oluşturmak için ise burayı tıklayınız

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