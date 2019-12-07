A101 ve BİM marketler personel alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların detayları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Alımlar genellikle, reyon görevlisi, satın alma sorumlusu, depo görevlisi, işe alım asistanı, büro memuru, eğitim asistanı, muhasebeci, unlu mamuller personeli gibi kadrolara yapılacak. Peki, A101 ve BİM personel alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

A101 VE BİM İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

BİM ve A101 marketler alım ilanını İŞKUR resmi sitesi üzerinden duyurdu. Çeşitli illerde birçok pozisyon için yapılacak alımlar için İŞKUR resmi sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. En az ilkokul mezunu olma şartının arandığı iş ilanında asgari ücretin üzerinde maaş ödemesi yapılacağı belirtiliyor.

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