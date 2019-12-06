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  • 06.12.2019 18:40
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 18:40

Müjde verildi 22 bin için tarih netleşti! İşte kadrolar...

Memur olmak isteyen yüz binlerce vatandaş, yayımlanan personel alımları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. na 17 bin 689 ve Aile, Çalışma ve Bakanlığına 4 bin 635 personel alınacak. Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 personel alımı için bir süredir beklenen duyuru bugün yapıldı. İşte iki ilana dair merak edilenler... Devlet memuru olmak isteyenler 18 yaşını doldurmak zorunda ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak başlıca talep edilen şartlar arasında yer almaktadır. Bazı kurumlara göre en az 18 ve en çok 30,40, 65 yaş şartına uygun olmak zorunludur.

Müjde verildi 22 bin memur alımı için tarih netleşti

Bakanlıklar aracılığıyla her yıl belirtilen tarihler aralığında çeşitli alanlarda personel istihdamı gerçekleştiriliyor. Son olarak toplamda iki Bakanlığa 22 bin 324 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Duyurunun ardından ilanlara başvuru yapmak isteyenler personel alımı hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Peki, 2 bin 324 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte ilanlarda yer alan bilgiler... Devlet memuru yapılan iş ve göreve göre farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Memur denilince akla masa başı iş geliyor ancak pek çok memur sahada görev almaktadır.

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4 BİN 635 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." müjdesini vatandaşlarla paylaştı.

Personel alımları hakkında detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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