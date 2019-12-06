Bakanlıklar aracılığıyla her yıl belirtilen tarihler aralığında çeşitli alanlarda personel istihdamı gerçekleştiriliyor. Son olarak toplamda iki Bakanlığa 22 bin 324 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Duyurunun ardından ilanlara başvuru yapmak isteyenler personel alımı hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Peki, 2 bin 324 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte ilanlarda yer alan bilgiler... Devlet memuru yapılan iş ve göreve göre farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Memur denilince akla masa başı iş geliyor ancak pek çok memur sahada görev almaktadır.

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4 BİN 635 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." müjdesini vatandaşlarla paylaştı.

Personel alımları hakkında detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...